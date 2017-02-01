ЧЕЛОВЕКА ТРУДА – НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

Было время, когда образ труженика не сходил с полос массовых изданий.

Распад великого государства внес существенные коррективы во все сферы общественной и экономической жизни. В 90-е закрывались предприятия, сворачивались агропромышленные комплексы, без средств к существованию оставались специалисты, увольнялись целые коллективы. Потребовались годы, чтобы вновь перейти к поступательному развитию, запустить ранее действовавшие предприятия, открыть новые виды производства, адаптироваться к условиям рынка. Настало время вспомнить и о лучших традициях отечественной журналистики.

В ЗАО «Одема» им. В.С. Соловьевой прошла встреча представителей двух коллективов – швейников и журналистов. Главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев рассказал работникам фабрики о творческих планах редакции, важный акцент в которых делается на восстановление связи с непосредственным производителем материальных благ.

Александр Карасев отметил, что хорошо знает традиции предприятия, был лично знаком с Валентиной Соловьевой, и выразил уверенность: коллективу есть о чем рассказать. Ведь даже в самое тяжелое постперестроечное время фабрика продолжала работать, осваивая новые технологии, современные стандарты и рынки сбыта. «Наша цель – рассказать не только о ваших достижениях, но и, в первую очередь, о людях, благодаря кому всё это стало возможно, – сказал главный редактор «Приднестровья». – Производство – не обезличенный процесс. Здесь бесконечно важен подход каждого. Вот мы и хотели бы познакомить читателя с интересными людьми, их вкладом в общее дело».

Без портрета человека труда образ газеты, и правда, не может быть полным. Но и производственникам должно быть небезразлично, какой резонанс на страницах республиканской печати вызывает их труд. Таким образом, газета служит прекрасной площадкой для объединения усилий, интересов и убеждений.

Расширению читательской аудитории «Приднестровья» способствует максимально приемлемая ценовая политика издания. Редактор отдела маркетинга ГУ «Приднестровская газета» Елена Лозинская отметила, что стоимость подписки на республиканские газеты самая низкая. К примеру, цена на полугодие для субботнего выпуска «Приднестровья», выходящего на 12 страницах, составляет 26 руб. 46 коп. При этом, если в трудовом коллективе одновременно появится до десятка желающих подписаться, сотрудники отдела маркетинга готовы оформить подписку прямо на месте.

Николай Феч.