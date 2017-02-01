ПРАЗДНИК ИСКУССТВА

45 лет назад картинная галерея в Бендерах, ныне Приднестровский государственный художественный музей, открыла свои залы для посетителей, верных ценителей искусства.

Первая выставка – работы В.Фаворского, П.Кончаловского, М. Акунишина, В.Стожарова из Всесоюзного художественного фонда – всего 150 произведений живописи, графики и скульптуры российских мастеров. Желающие увидеть картины и скульптуры выстраивались в длинную очередь.

Музей и сегодня не перестаёт удивлять. К юбилейной дате коллектив учреждения подготовил ряд выставок. Новая экспозиция из собственных запасников под символичным названием «Начало» собрала произведения советского искусства второй половины XX века – художников из России, Украины, Литвы, Латвии, Армении, Грузии, Узбекистана. В одном из залов открылась авторская выставка фоторабот нашего коллеги Николая Феча – «Пролог». В чёрно-белом цвете запечатлены дворы, парки, улицы Тирасполя.

Настоящим сюрпризом для посетителей стала экспозиция фарфора из частных коллекций бендерчан. Предметы чайных сервизов, блюда, статуэтки – уникальные произведения искусства ручной работы немецких, французских, русских мастеров в одном зале.

Рядом с фарфором представлены старинные гравюры западноевропейских мастеров и книжная графика русских художников.

Много тёплых слов было сказано в адрес сотрудников музея, все желали им творческих открытий и свершений.

Начальник госслужбы по культуре Мария Кырмыз отметила, что фонды художественного музея, состоящего из более чем 4 тысяч предметов изобразительного искусства – живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, являются культурным богатством и достоянием Приднестровья.

«Сегодня музей интересен нашему современнику. Здесь проводят творческие встречи, интересные арт-дискуссии, круглые столы, театральные, музыкальные, поэтические гостиные, мастер-классы с участием художников, мастерами декоративно-прикладного искусства, очень интересные циклы для самых маленьких и школьников. Все это способствует как эстетическому, так и патриотическому, нравственному воспитанию нашей молодежи, рождает интерес к творчеству, к созиданию. Успехи, с которыми музей подошел к своему 45-летию, – это большая, кропотливая работа и беззаветное служение своему делу. Это высокий профессионализм специалистов и коллектива в целом», – подчеркнула руководитель профильной госслужбы.

За высокие достижения в музейном деле, весомый вклад в развитие и сохранение культурного достояния народов Приднестровья Мария Кырмыз вручила коллективу ПГХМ ведомственную грамоту.

В праздничный день подвели итоги фотоконкурса «Музей отмечает юбилей», который стартовал в сентябре прошлого года. Победителей наградили дипломами и абонементами на бесплатное посещение музея.

Завершилось мероприятие традиционным розыгрышем призов. Участвовать мог любой желающий, купив при входе лотерейный билет.

светлана осадчая.