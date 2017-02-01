О чем рассказывают марки

225 лет назад, в январе 1792 года, в Яссах, столице Молдавского княжества, был подписан Договор между Россией и Османской империей.

Договор положил конец русско-турецкой войне 1782-1792 годов. В нем было зафиксировано: «Турция уступает России все пространство земли от Днепра (т.е. устья его в лимане) и Буга и Днестра, со включением Очакова. Река Днестр будет границей обеих держав, так что правый берег будет принадлежать Турции, а левый – России». С этого времени начинается новая страница в истории нашего края.

Этому историческому событию и был посвящен выпуск новых почтовых марок ПМР. На блоке изображены карта Российской Империи с ее границей по Днестру, императрица Екатерина II со светлейшим князем Потемкиным и место подписания мирного договора с дипломатической миссией. Тираж марок этой серии – 1600 штук.

Не менее интересны и две другие новые серии марок: «Ордена ПМР» и «55 лет городу Днестровску». Тираж каждой – 800 штук. Спецгашение марок состоялось в городском объединённом музее. К этому мероприятию здесь подготовили экспозицию материалов, посвященных мирному Ясскому договору, а также выставку оригиналов орденов республики.

Презентация марок состоялась в присутствии широкой общественности. Глава госадминистрации Днестровска Сергей Карюк первым поставил штемпель гашения на серию марок в честь юбилея своего города.

ЛИЛИЯ ТЕРЕНТЬЕВА.