Книга – лучший подарок

14 февраля, помимо Дня всех влюбленных, отмечается еще один праздник – Международный день дарения книг.

Это ежегодная акция, в рамках которой каждый может подарить новую или уже прочитанную книгу другу, любимому человеку, а также библиотеке, детскому саду или детскому дому. Акция совсем молодая, стартовала в 2012 году, и происхождением обязана основательнице известного в США сайта детской книги Эмми Бродмур.

Последовать хорошему примеру решил Тираспольский теоретический лицей №1 – уже все готово для организации целого мероприятия. Этот день пройдет под такими лозунгами, как «Подари библиотеке книгу», «Расскажи о своей любимой книге», «Нарисуй иллюстрацию к книге», и будет организована выставка плакатов и рисунков, а также самых популярных среди учеников книг. «Нам очень понравилась идея организовать такое мероприятие в лицее, потому как библиотека является одним из любимых мест учащихся. Надеемся, что этот праздник вскоре распространится по всем школам республики, ведь так мы можем больше заинтересовать читателей», – рассказывает заведующая библиотекой Леся Анатольевна Лысенко.

Газета «Приднестровье» поддерживает акцию и в Международный день дарения книг призывает пересмотреть свою домашнюю библиотеку. Возможно, в ней найдется пара-тройка книг, которые вы, дорогие читатели, можете подарить тем, кто в них действительно нуждается. И помните: добро возвращается!

Милена РОШКА.