И СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ О СТРАНЕ

В крыле колоннады Военно-исторического мемориала,что находится в Бендерах, уютно расположился магазин «Приднестровский сувенир».

Очень удобное место. Мемориал часто посещают туристы – это ведь одна из достопримечательностей города, непременный пункт любого туристического маршрута.

Рекламный щит со стрелкой, указывающей, где находится объект, хорошо виден с дороги. Думаю, всякий проезжающий по ул. Ермакова, не мог его не заметить. Вот и меня заинтересовала вывеска. Направляюсь по стрелке в магазин сувениров.

Внутри – стеклянные витрины с разным товаром: керамические и глиняные тарелки, деревянные шкатулки, керамические статуэтки, а также брелоки, магнитики – всё с атрибутикой города и республики. Предлагается к покупке и печатная продукция – карта республики, буклеты «Бендерская крепость», почтовые открытки с городскими видами. Продаются также тряпичные куклы в национальных костюмах и картины студентов художественного колледжа с изображением Бендерской крепости и величавого Днестра.

Как пояснили продавцы, магазин вплотную сотрудничает с местными ремесленниками и охотно принимает от них на продажу изделия. Сейчас не сезон для экскурсий, но как только потеплеет, потекут в наши края туристы, посетят культурные и исторические места, а на память о Приднестровье вместе с впечатлениями обязательно увезут сувенир.

Надежда Пирогова.