Руководством «Литмаша» на выплату зарплат направлено 450 тысяч рублей

В Правительстве состоялось рабочее совещание под руководством премьер-министра Александра Мартынова. Главная тема встречи – анализ ситуации на заводе «Литмаш».

Напомним, ранее деятельность завода уже обсуждалась на площадке Правительства. Со стороны высшего исполнительного органа власти были выдвинуты предложения по решению накопившихся проблем. Одно из главных условий – погашение заработных плат перед работниками предприятия. По словам Руслана Португалова, в настоящее время на выплату зарплат направлено порядка 450 тысяч рублей. Тем не менее, у завода существует задолженность по многим позициям. В их числе – долги по энергоносителям, налогам и кредитам.

В свою очередь, Александр Мартынов подчеркнул, что Правительство готово продолжать оказывать поддержку заводу «Литмаш», при этом собственнику предприятия необходимо предоставить бизнес-план, а также обеспечить своевременное финансирование зарплат и шаги по финансовому оздоровлению завода.