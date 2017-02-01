Роспотребнадзор изучает возможность экспорта местной продукции в Россию

Премьер-министр ПМР Александр Мартынов и врио первого заместителя Председателя Правительства Алевтина Слинченко встретились с экспертами Роспотребнадзора.

Во встрече также принял участие руководитель торгового представительства Российской Федерации в Республике Молдова Владислав Дарвай. В ходе диалога обсудили вопросы взаимодействия Приднестровья и Российской Федерации. Как отметили российские гости, одна из главных задач визита – изучение предприятий пищевой промышленности для последующего экспорта местной продукции в Россию. Напомним, встреча прошла в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе московской командировки в январе нынешнего года.