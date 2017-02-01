Вузы помогут Правительству

Приднестровские вузы помогут исполнительным органам власти в разработке антикризисного плана.

Об этом шла речь на встрече Председателя Правительства Александра Мартынова с руководителями высших учебных заведений.

По мнению премьера, сегодня нужно наладить более тесное сотрудничество власти и научного сообщества. Для этого в вузах проведут научно-практические конференции и круглые столы. Принять участие в них смогут преподаватели, иностранные эксперты, а также приднестровские студенты. Все высказанные предложения по улучшению инвестиционного климата, стимулированию экспорта войдут в «дорожные карты», разрабатываемые министерствами и ведомствами.

Как сказал и.о. ректора Приднестровского государственного университета Степан Берил, ученые к такому сотрудничеству готовы.

«Эта работа имеет большое значение и для вуза. Мы не только решаем свои прямые задачи по подготовке профессиональных кадров, но в ПГУ также есть хороший научный потенциал, который может быть использован для развития отраслей народного хозяйства республики», – отметил Степан Берил.

Директор Тираспольского филиала Московской академии экономики и права Михаил Згурян поделился многолетним опытом проведения подобных конференций. По его словам, студенты ТФ МАЭП ежегодно участвуют в подобных форумах в Москве.

«И хочу сказать, что по 5-7 студенческих научных работ отмечаются призами и дипломами. Такой опыт и есть основа подготовки специалистов для экономики государства», – подчеркнул директор.

Александр Мартынов, в свою очередь, отметил, что в России органы власти активно работают и с общественными организациями, и с университетами. Это позволяет достигать максимального эффекта.

Руководители вузов поблагодарили премьера за встречу и добавили, что сотрудничество поможет найти новые пути выхода из кризисной ситуации в экономике.

Анастасия Симачева.