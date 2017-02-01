С заботой о героях

В преддверии Дня памяти и славы в столичной госадминистрации прошла встреча с участниками афганской войны, членами их семей, вдовами воинов-интернационалистов.

Говорили о проблемах, с которыми сталкиваются участники боевых действий. Глава города отметил: в госадминистрации всегда готовы по мере возможности оказать помощь воинам-«афганцам» в решении их проблем. Некоторые из них глава взял под личный контроль. По словам Олега Довгопола, самые проблемные вопросы будут решаться на уровне Правительства. Каждую последнюю пятницу месяца премьер намерен встречаться с ветеранами афганской войны и членами их семей. Председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане, депутат Верховного Совета Игорь Буга рассказал об изменениях в законодательстве, касающихся новых льгот воинам-интернационалистам и членам их семей. Он также призвал «афганцев» принимать активное участие во встречах с молодежью, чтобы ребята из первых уст узнали о той войне.