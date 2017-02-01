Основа нравственной культуры

В преддверии празднования Дня православной молодёжи в центральной библиотеке Бендер прошло мероприятие под названием «К истокам духовности».

Напомним, в Приднестровье праздник отмечается с 2011 года, в мире – с середины прошлого века. Дата – 15 февраля – выбрана не случайно, по православному календарю это Сретение Господне.

О том, что означает церковный праздник, почему именно он выбран духовной основой Дня православной молодёжи, к чему призывает и чему учит само православие, бендерским старшеклассникам рассказали сотрудники библиотеки.

В каждом городе, селе и посёлке нашего края есть большие и маленькие церковные православные приходы. Православная вера прививает людям добрые начала, укрепляет в верности христианским традициям, учит любви и милосердию, трудолюбию и патриотизму.

Привели на мероприятии слова Патриарха Кирилла, обращённые к молодёжи: «Хотел бы призвать всех, особенно молодых людей, не тратить впустую своё время. Помните, что у человека нет возможности переписать сценарий своей жизни с чистого листа, вновь задействовать имевшийся когда-то потенциал…». Эти слова как нельзя кстати звучат сегодня, когда в социальных сетях набирают обороты опасные игры.

«Православная церковь даёт хорошие духовные ориентиры, библейские заповеди могут стать основой нравственной культуры любого молодого человека и помогут ему найти правильный путь в жизни», – уверены сотрудники библиотеки, надеясь, что наша молодёжь задумается о своём будущем и выберет жизнь, полную радостных встреч и добрых поступков.

Надежда Пирогова.