ДНЕСТР – НАША ГОРДОСТЬ, ДНЕСТР – НАША БОЛЬ

Воспетый поэтами Днестр – наша главная водная артерия. Даже в названии государства определяется его географическая принадлежность – Приднестровская Молдавская Республика. Поэтому Днестр для нас не просто река, а некий символ. Его состоянием озаботились участники круглого стола «Экологические проблемы бассейна Днестра».

Инициатива проведения принадлежит партии «Обновление», а участниками стали парламентарии, представители министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, ПГУ, члены молодежных организаций экологической направленности.

Днестр, протекающий по территории трех ныне независимых государств (Украина, Молдова, Приднестровье), представляет собой большую экосистему, учитывая, что в него впадает 14 тыс. малых рек. Общая длина реки составляет 1362 км, на Приднестровье приходится 425 км. В бассейне Днестра проживает около 8 млн человек.

К сожалению, река уже не та. Это стало очевидно из выступлений, прозвучавших в ходе круглого стола, с которыми выступили школьники, студенты и ученые. Если у «племени младого, незнакомого» присутствовали сплошь пессимистические, порой даже апокалипсические настроения, то люди знающие, много лет занимающиеся изучением и охраной Днестра, позитивный фактор видят в угасании промышленности. Конечно, говорят они, это плохо для экономики и социальной сферы, зато благоприятно для экологии реки. А главная их надежда – на самоочищение, регенерацию Днестра.

Большинства проблем Днестра не было бы, если бы не наша разобщенность. Во времена Советского Союза трудно было себе представить, что Украина захотела бы в верховьях Днестра построить каскад гидростанций, общим числом 6, как она это планирует сделать сейчас. Понятно, на своей территории, что хочу, то и ворочу. Ну еще понятно, что расположенных ниже по течению Днестра Молдову и Приднестровье можно и не спрашивать. Но нельзя же в самом деле быть самоубийцей, учитывая, что река впадает в Черное море на территории Одесской области, а сами одесситы (миллионный город) воду пьют из Днестра. Спасти Днестр возможно, только объединив усилия, а не наплевав на права и интересы соседей. Не должно же быть так, что объем сбрасываемой ниже по течению воды из украинских водохранилищ определяется исключительно экономическими интересами украинских энергетиков.

По мнению председателя Бендерского горсовета Юрия Кары, биолога по специальности, трудовую деятельность начинавшего в рыбном хозяйстве, у Украины, Молдовы и Приднестровья должно быть единое экологическое законодательство, а его применение подчиняться общей цели сохранения Днестра. В связи с этим он предложил полностью запретить промышленный лов рыбы сетями, браконьеров нещадно штрафовать, как говорится, в «особо крупном размере».

Конечно, есть природные факторы, влияющие на состояние Днестра. К примеру, потепление (что ни год, то рекордный по высоким температурам), в Карпатах уже нет столько снега. Зато в той же горной гряде безбожно вырубается лес, идущий прямиком на экспорт. Кто-то «делает бизнес», а общее достояние – река Днестр – страдает. Вот так человек – «царь природы» руку ко всему этому прикладывает. Неочищенные воды – в Днестр, мусор – в Днестр, песок и гравий – из Днестра, разрушение традиционных мест нерестилищ рыб – пожалуйста, браконьерство – так детям кушать хочется. О чем мы говорим, если в молдавском городе Сороки очистные сооружения отсутствуют напрочь. Куда вы думаете продукты жизнедеятельности жителей города деваются? Да в Днестр! Если не выплачивается зарплата бюджетникам и пенсии в полном объеме, вы думаете состояние очистных сооружений в приоритетах? Да нет же! В итоге река мелеет, заиливается, есть места, где Днестр можно перейти вброд. Кто ответственен за такое положение? Все мы! Сейчас даже не верится, но в XIX веке в Днестре водились форель, судак, осетровые, белуга. Сейчас эта рыба в Тирасполе тоже есть, но выращивается она искусственным путем на «Акватире».

Мириться с тем, что сегодня представляет наша главная река нельзя, убеждены участники круглого стола. Особенно отрадно, что к теме состояния Днестра не остается равнодушной молодежь, она активно участвует в экологических рейдах по очистке прибрежной зоны от мусора. Именно это вселяет определенную надежду на то, что вместе мы способны спасти нашу общую реку. Чтобы вновь стал Днестр чистым, полноводным, с обилием рыбы.

Александр ЗАВЕЛЯ.