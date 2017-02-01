Удачи, абитуриенты!

1 февраля 2017 года завершен прием документов для участия в ЕГЭ РФ.

Изъявили желание его сдавать почти 450 человек. Экзамены пройдут в основные сроки, установленные РФ, с мая по июнь текущего года на базе ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Данный пункт входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения ЕГЭ Российской Федерации, и все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами министерства образования и науки РФ.

С конкретными сроками проведения ЕГЭ можно ознакомиться в проекте расписания проведения ЕГЭ РФ.

Следует знать, что бумажные свидетельства о результатах ЕГЭ РФ на руки не выдаются. Они заносятся в федеральную информационную систему России. Срок их действия – 4 года.

Ирина Круглова.