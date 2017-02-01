Удачи, абитуриенты!
1 февраля 2017 года завершен прием документов для участия в ЕГЭ РФ.
Изъявили желание его сдавать почти 450 человек. Экзамены пройдут в основные сроки, установленные РФ, с мая по июнь текущего года на базе ПГУ им. Т. Г. Шевченко.
Данный пункт входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения ЕГЭ Российской Федерации, и все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами министерства образования и науки РФ.
С конкретными сроками проведения ЕГЭ можно ознакомиться в проекте расписания проведения ЕГЭ РФ.
Следует знать, что бумажные свидетельства о результатах ЕГЭ РФ на руки не выдаются. Они заносятся в федеральную информационную систему России. Срок их действия – 4 года.
Ирина Круглова.
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