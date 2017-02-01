ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Учитель физкультуры и начальной военной подготовки Рыбницкой средней школы №10 Владимир Садовник в своих рассуждениях тверд и бескомпромиссен: «Тот, кто говорит, что советские солдаты в Афганистане воевали непонятно за что, либо совсем не знают истории, либо просто не умеющие думать люди».

Ему дано такое право – говорить правду об афганских событиях. Владимир Садовник – ветеран войны в Афганистане, один из двухсот пятидесяти шести рыбничан, которые прошли испытание характера, мужества и силы духа в восьмидесятых годах прошлого века в этой далекой южной стране.

Владимир Садовник, простой сельский мальчишка из многодетной семьи, который родился и вырос в Хмельницкой области на Украине, в детстве мечтал стать моряком. Но судьба распорядилась иначе, и Владимир после окончания средней школы, а затем профессионально-технического училища, причем с отличием, даже успел поработать в колхозе трактористом. Он был очень привязан к родителям, братьям и сестрам (а в семье было семеро детей) и за каждого был готов в огонь и в воду. А если приходилось решать какую-то проблему, то старался первым откликнуться на призыв о помощи: если не я, то кто же? Таким он и остался до сих пор…

Исполнилось восемнадцать лет – пришла повестка. Владимира Садовника отправили в самую западную точку СССР – пограничный город Чоп. Затем – уже на самый юг страны, в город Термез. В феврале 1980-го в составе 149-го гвардейского полка он прибыл в Афганистан, в город Кундуз.

Годы службы стали суровым испытанием для мирного сельского парня. Охранять дороги, сопровождать поступающие из Советского Союза грузы – продовольствие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы – на узких горных дорогах было непросто и очень опасно. Стрелять могли из-за любой скалы, из-за любого камня, из любого ущелья. Чаще всего душманами использовалась простая тактика: когда колонна советских машин продвигалась по узкой горной дороге, противник старался подбить первую. Поскольку ни объехать, ни развернуться не представлялось возможным, остальные автомобили оказывались в западне. Приходилось сталкивать подбитую машину в ущелье, чтобы продолжать путь вперед. Доставалось и саперам, которым ежедневно приходилось разминировать участки дорог и другие объекты. Выживать было трудно и физически: ночью в палатках холодно, а днем температура воздуха достигала 60 градусов. И песок, песок везде – в воздухе, на лице, в складках одежды, в кружках с водой…

Но даже на той, многим непонятной, войне были светлые и добрые минуты. Владимир Васильевич вспоминает, как они посещали школы в Афганистане, приносили туда книги, подарки, помогали с их ремонтом и обустройством, устраивали соревнования по футболу с местной молодежью. Старались налаживать контакты с местными жителями, которые впоследствии не раз предупреждали наших солдат о засадах душманов и другой опасности. И сегодня вспоминают афганцы советских солдат с добром, несмотря на то, что была война и потери с обеих сторон…

После демобилизации Владимир Садовник вернулся домой. Работал преподавателем в училище, в котором сам когда-то учился, в райкоме комсомола. Женился на красавице-рыбничанке, певунье с консерваторским образованием Оксане, которая приезжала в гости на Украину. Дочь Ольга родилась на Украине, сын Богдан – в Рыбнице, куда приехала молодая семья в 1998 году. С тех пор уже почти двадцать лет Владимир Садовник считает себя рыбничанином, очень любит ставший родным небольшой провинциальный городок.

О таких, как он, говорят: человек на своем месте. И физкультура, и НВП – именно те предметы, которые необходимы молодым людям для успешной службы в армии. А кто научит военному делу лучше, чем человек, прошедший испытание огнем в реальной военной обстановке и сохранивший достоинство и честь?

На своих занятиях Владимир Садовник знакомит ребят с воинским уставом, учит разбирать и собирать автомат Калашникова, делится с ними воспоминаниями о событиях в Афганистане, ставших уже историей. «Любить свою Родину, быть настоящим гражданином своей страны – без этих качеств молодого поколения нельзя построить нормальное здоровое общество, – считает Владимир Садовник. – Наша цель – воспитать школьников настоящими патриотами, способными брать ответственность за себя, своих близких и свою страну».

Однако, как и прежде, Владимир Садовник остается верен своим жизненным принципам: «Если не я, то кто же?».

Дина Листюгина.

г. Рыбница.

От редакции. На днях Владимиру Садовнику вручена медаль «За трудовую доблесть» за заслуги в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. От души поздравляем с заслуженной наградой!