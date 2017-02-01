ПРАВДА О СТРАШНОМ ПЕРИОДЕ ГЕТТО

«Признание даже самых страшных периодов истории важно для каждой страны». Такого мнения придерживается американский исследователь Холокоста Поль Шапиро. Презентация книги ученого о Кишиневском гетто 1941-1942 гг. состоялась в Приднестровском госуниверситете при поддержке посольства США в РМ.

Как отметил посол США в Республике Молдова Джеймс Петтит, Америка совместно со всем миром сохраняет память о жертвах Холокоста. «Надеемся, что книга Поля Шапиро поможет всем нам лучше понять историю этой земли, извлечь уроки и гарантировать, чтобы такие болезненные события больше никогда не повторились», – сказал он.

Сам автор, руководитель Центра по углублённому изучению Холокоста Мемориального музея Холокоста США, выступил перед преподавателями и студентами вуза с небольшой лекцией о Кишиневском гетто, сопроводив рассказ документальной кинолентой.

На основании исторических материалов Полем Шапиро были засвидетельствованы массовые убийства евреев во время румыно-германской оккупации Бессарабии. Убийства тысяч людей, по словам исследователя, совершались не стихийно, а планомерно, в полном соответствии с приказом Иона Антонеску, предусматривавшего тотальную «зачистку территории».

Румынская армия и жандармерия, продвигаясь в сторону Кишинева, должны были сгонять евреев в лагеря. Многих расстреливали прямо на улицах городов и сел. Тысячи трупов лежали не погребенными. В Костюженах, Единцах, Маркулештах были созданы лагеря, где содержались тысячи евреев. В самом центре Кишинева нацисты организовали гетто. На площади в 4 километра, огороженной деревянным забором и колючей проволокой, содержалось свыше 11 тысяч человек.

Согласно переписи, проводившейся в Бессарабии в 1930 году, в междуречье Днестра и Прута проживало 206000 евреев, в одном только Кишиневе – более 42 тысяч, что составляло больше трети населения города. Та их часть, что не успела эвакуироваться, попала в гетто и была уничтожена фашистами.

В 1942 году началась массовая депортация евреев за Днестр. В «Транснистрию» отправили около 10200 евреев, большинство из которых погибло. В Кишиневском гетто к моменту его ликвидации оставалось не более 200 человек. В основном это были дети, женщины и старики. Все остальные расстреляны, депортированы, умерли от голода и болезней.

Так, менее 80 лет назад, совершилась одна из величайших трагедий в истории еврейского народа и всего человечества. В результате развязанной Гитлером Второй мировой войны только Советский Союз потерял свыше 20 миллионов человек.

Проректор по инновационно-проектной деятельности ПГУ Владлена Лысенко подчеркнула важность работы Поля Шапиро и других исследователей, стремящихся донести правдивую информацию о преступлениях фашизма. По её словам, это особенно важно для молодого поколения. Молодежь должна знать правду об ужасах, творившихся в те дни, иначе уроки истории никогда не будут усвоены в полной мере, на что, конечно же, и рассчитывают те, кто целенаправленно занимается подтасовкой фактов.

Николай Феч.