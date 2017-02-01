Экономические контакты выгодны обоим городам

В Приднестровском госуниверситете состоялся телемост «Тирасполь-Новосибирск». В ходе видеообщения в ПГУ власти двух городов обменялись идеями по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах. Новосибирск представляет серьёзные экономические возможности, в первую очередь, для приднестровских экспортеров. Торговые сети российского города заинтересованы в качественной приднестровской сельхозпродукции. Тирасполь в ближайшее время подготовит список промышленных предприятий и сельхозпроизводителей, которые могут поставлять свою продукцию в Новосибирск. Город может предложить Приднестровью и помощь в инновационной сфере. Это технологии энергосбережения, очистки воды, защиты растений, животных, а также медицинское оборудование. В ходе телемоста обсуждалась идея создания электронной торговли между городами-побратимами. Кроме того, в столице Сибири планируется открыть торговый дом Приднестровья. Сейчас с Новосибирском активно работают два крупных предприятия: «Интерцентр Люкс» и «Электромаш».