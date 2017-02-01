О том, что волнует приднестровцев

Вслед за большой правительственной делегацией, которая посетила Москву в январе, в российскую столицу с рабочим визитом направились парламентарии во главе со спикером Александром Щербой.

Переговоры прошли в Совете Федерации, Государственной Думе, Московской областной думе и Московской городской думе. Предмет обсуждения – вопросы, волнующие приднестровцев. Это, прежде всего, упрощенный порядок принятия российского гражданства, реализация на территории республики социального проекта «Материнский капитал», развитие экономических связей, межпарламентского сотрудничества, учет трудового стажа для получения российских пенсий приднестровцами, являющимися гражданами РФ, бесперебойная выплата надбавок к пенсиям для всех приднестровских пенсионеров из средств российской гуманитарной помощи.

Следует отметить, что наиболее остро проблему с гражданством ощущают молодые люди, родившиеся после 1992 года, когда в независимой России вступил в действие Закон «О гражданстве». Приднестровские парламентарии в этом отношении были поддержаны давним другом Приднестровья сенатором Константином Косачевым, который в нынешнем составе Совета Федерации возглавляет комитет по международным делам. Российский политик главную опасность видит в бюрократизации этого процесса. Тем не менее, он пообещал депутатам Верховного Совета, что Совет Федерации будет держать тему изменения российского законодательства в отношении гражданства на постоянном контроле.

Вопрос принятия гражданства основным стал также и в ходе встречи наших парламентариев с генеральным секретарем партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Кстати, он один из семи депутатов Госдумы, которые в сентябре прошлого года были избраны в нижнюю палату парламента, в том числе и от приднестровских россиян. В Госдуме и Верховном Совете созданы депутатские группы по взаимодействию. Их членам предстоит заняться подготовкой поправок в российское законодательство о гражданстве с учетом чаяний приднестровских соотечественников. Об их роли в возрождении влияния России на международной арене, расширении Русского мира, их поддержке говорили в рамках прошедшего в Государственной Думе заседания круглого стола. Его активными участниками стали и народные избранники приднестровцев.

Вопросы экономики и развития предпринимательства приднестровские парламентарии обсудили с коллегами из профильного комитета Госдумы. И главные из них – создание благоприятных условий для увеличения объемов экспорта продукции наших производителей на российский рынок, возвращение российского инвестора на тот же ММЗ.

В Московской областной думе приднестровские и российские депутаты обменялись мнениями о возможности внедрения на территории Приднестровья различного рода проектов и целевых программ, финансируемых из бюджета Московской области, а также расширении экономических связей.

Александр ЗАВЕЛЯ.