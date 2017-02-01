«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Справедливость решения о вводе советских войск в Афганистан подтвердило время.

Об этом говорилось на митинге, приуроченном ко Дню памяти и славы воинов-интернационалистов, состоявшемся в Тирасполе с участием первых лиц государства.

15 февраля приднестровские ветераны Афганистана и других горячих точек, члены их семей, военнослужащие, учащиеся образовательных учреждений и представители общественности прошли в составе колонн по центральной площади столицы к Мемориалу Славы.

Как отметил Президент ПМР Вадим Красносельский, выступая на митинге-реквиеме, долгое время отношение к событиям в Афганистане и участию в них советских войск было неоднозначным. На сегодняшний день есть четкий ответ – это было продиктовано необходимостью сдерживания исламского фундаментализма, соответствовало задачам миротворческой миссии СССР на афганской земле. «Я глубоко убежден, что если бы наш солдат не вошел в Афганистан, то экстремисты были бы в Азии и на Кавказе, и сегодняшний день – тому подтверждение, – сказал глава государства. – Поэтому жертвы не были напрасными. И те, кто позволял себе говорить: «Мы вас туда не посылали», сегодня получили исчерпывающий ответ».

Через горнило афганской войны прошло около 2000 приднестровцев. 54 человека погибли, 14 из них – тираспольчане. Многие ветераны Афганистана впоследствии встали на защиту Приднестровья, что, по словам Президента ПМР, является показателем неравнодушия интернационалистов к событиям на Приднестровской земле, свидетельством готовности отстаивать права и идеалы жителей родного края.

Мысль Вадима Красносельского продолжил первый Президент ПМР Игорь Смирнов, отметивший, что наши солдаты боролись с опаснейшей идеологией. Молодые ребята, выполняя задачу руководства страны, пытались помочь афганскому народу. Многие из них во имя высокой цели заплатили жизнью.

Приднестровцы хорошо знают цену братской поддержке. Мы в неоплатном долгу перед российскими миротворцами, остановившими кровопролитие на берегах Днестра в 1992 году и вот уже четверть века сохраняющими мир на этой многострадальной земле.

Советские солдаты выполняли воинский долг в Афганистане более 9 лет. В самых сложных условиях, на фоне «перестроечных» процессов в самом СССР, они продемонстрировали высокую боевую выучку и готовность к самопожертвованию. Таковы были дети и внуки героев Сталинграда, наследники Победы. В высшей степени символичен тот факт, что 15 февраля по площади им. Суворова прошли сотни тираспольчан с портретами участников афганских событий, подобно тому, как 9 мая здесь же двигались ещё более многочисленные колонны «Бессмертного полка».

Глава госадминистрации Тирасполя и Днестровска Олег Довгопол констатировал, что экономическая ситуация не всегда позволяет оказать должную поддержку семьям воинов-интернационалистов. Но и в существующих условиях власти города будут делать всё возможное, чтобы не оставлять родных и близких героев без внимания.

Председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане, депутат Верховного Совета ПМР Игорь Буга подчеркнул, что люди, прошедшие через горнило войны, и в мирной жизни стараются быть в первых рядах. Это приднестровцы с активной гражданской и четкой государственной позицией, плодотворно занимающиеся вопросами военно-патриотического воспитания, не меняющие своих взглядов по конъюнктурным соображениям. Да, их не всегда замечают, в определенный период их роль замалчивалась, но они были и всегда будут отстаивать свои убеждения.

«27 ветеранов войны в Афганистане погибли в 1992 году, защищая нашу республику. Мы должны всегда помнить об этом, – сказал Игорь Буга. – Именно поэтому сегодня здесь стоит наш «Бессмертный полк». И так будет впредь. Эта память будет передаваться из поколения в поколение».

Участники митинга поименно назвали всех погибших тираспольчан. После минуты молчания первые лица государства возложили цветы к памятнику воину-«афганцу».

Бендерчане возложили живые цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Мероприятия, приуроченные к памятной дате, тематические классные часы с участием воинов-интернационалистов, митинги возле мемориальных досок воинам-«афганцам» прошли во всех городах и районах республики.

Николай Феч.