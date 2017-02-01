ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ФОРМАТА «5+2». НО ПРОТИВ «ВСТРЕЧ РАДИ ВСТРЕЧ»

Во вторник Тирасполь посетила российская делегация, возглавляемая послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым. Напомним, что именно он представляет Россию в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию.

В российскую делегацию также вошли замдиректора II Департамента стран СНГ МИД РФ Виталий Тряпицын и советник министра иностранных дел России по миротворческим миссиям Марат Кулахметов.

Во время своего визита в Тирасполь Сергей Губарев встретился с главой государства Вадимом Красносельским, с руководством министерства иностранных дел ПМР и первым Президентом, а ныне руководителем совещательного собрания первых приднестровских депутатов Игорем Смирновым. До посещения Тирасполя российский дипломат провёл в Кишинёве ряд встреч с молдавскими официальными представителями и руководителем миссии ОБСЕ в Молдове. «У меня в Кишиневе состоялись встречи с господином Бэланом (вице-премьер Молдовы и политический представитель Кишинёва на переговорах с Тирасполем), Василием Шовой (советник президента Молдовы), а также с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом. Искренне порадовала готовность молдавской стороны интенсивно приступить к ведению переговоров», – рассказал посол по особым поручениям МИД РФ. Говоря о позиции России, Сергей Губарев акцентировал внимание на её неизменности. Он напомнил о недавнем высказывании Владимира Путина о том, что «Россия выполняет и будет выполнять взятые на себя обязательства посредника в урегулировании молдо-приднестровских взаимоотношений, гаранта договоренностей, достигнутых в ходе переговорного процесса».

В свою очередь, Вадим Красносельский напомнил, что с начала этого года им было проведено немало встреч с иностранными дипломатами и политиками, включая его молдавского коллегу Игоря Додона и Действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца. «Несмотря на то, что эти встречи в основном ознакомительного характера, тем не менее, в ходе них затрагиваются значимые вопросы. Хотелось бы знать вашу позицию и заручиться вашей поддержкой», – отметил при этом Президент. Говоря о переговорах в формате «5+2», Вадим Красносельский заметил: «Мы за продолжение переговорного процесса, как бы это ни было трудно, и за сохранение площадки «5+2».

Восстановление регулярной работы «Постоянного совещания…» (формат «5+2». – Прим.) стало предметом встречи российской делегации с руководством МИД ПМР, в которой с приднестровской стороны кроме министра иностранных дел Виталия Игнатьева также приняли участие его заместители Александр Стецюк и Руслан Слободенюк.

«Мы обсудили ряд вопросов, по которым возможно достичь определённых компромиссов. Я думаю, что есть общее понимание, – сообщил в интервью журналистам по окончании встречи министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. – Есть сигналы с молдавской стороны. Надеюсь, что в ближайшее время мы активизируем работу. Важную роль играют рабочие (экспертные) группы, которые приходят к техническим решениям. Невзирая на то, что на столе переговоров есть наши инициативы, предложения и проекты протокольных решений, у молдавской стороны отсутствует желание двигаться навстречу и конструктивно работать. Необходим некий политический импульс, чтобы появилась эта незримая субстанция, которая именуется политической волей. С этим у Приднестровья всё хорошо. Я надеюсь, что поддержка наших российских партнёров поможет двигаться навстречу друг другу».

В свою очередь, общаясь с представителями СМИ, Сергей Губарев заметил: «Мы сегодня с Виталием Викторовичем обсуждали, каков может быть наш совместный вклад в налаживание ритмичной работы «Постоянного совещания…». Не буду скрывать, но я впервые оказался в ситуации, когда стороны, и Кишинёв, и Тирасполь, хотят возвращения к нормальному ритму работы «Постоянного совещания…», а это не встречает должного отклика у спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма. Но думаю, что нашими совместными усилиями (говоря совместными, я имею в виду и молдавскую сторону) мы этот процесс сдвинем с мёртвой точки и вернёмся к нормальной ритмичной работе». Сергей Губарев также заявил, что одной из актуальных целей в процессе молдо-приднестровского урегулирования является активизация переговоров в формате «5+2», последний раунд которых состоялся в Берлине 2-3 июня прошлого года. «Переговоры – достаточно незрелищная, достаточно рутинная, повседневная работа. Это не цирк, не театр и не экшн-фильм. Но это возможность для сторон широко донести свои подходы, широко рассказать о своём видении проблем и высказать претензии к своим партнёрам. Но главное, в ходе этих переговоров коллективным разумом нащупываются пути решения существующих вопросов. Поэтому, думаю, задача возвращения к ритмичной работе «Постоянного совещания…» для нас сейчас одна из наиболее актуальных». Меж тем, ратуя за восстановление регулярной работы формата «5+2», Сергей Губарев заметил, что это не должны быть «встречи ради встреч».

В свою очередь, министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев подчеркнул: «К сожалению, неоправданная и нерациональная, на мой взгляд, пауза, которая была в прошлом году, привела к негативным издержкам. Это связано с тем, что не был реализован должным образом «Берлинский протокол» или хотя бы часть вопросов, которые там отражены. Но появились и дополнительные проблемы, в первую очередь связанные с грузовым железнодорожным сообщением. Мы считаем, что такого рода инерция недопустима. Необходимо решать как текущие вопросы, так и не допускать каких-либо мер давления на одну из сторон переговорного процесса. Замечу, равноправную сторону, которой является Приднестровье в формате «5+2».

Кирилл нефедов.