НА РОССИЮ НАДЕЙСЯ, НО И САМ НЕ ПЛОШАЙ

В конце января в Москве побывала приднестровская делегация во главе с Президентом Вадимом Красносельским.

Одной из тем, которые обсуждались в российской столице, была и возможность предоставления помощи агропромышленному комплексу республики.

В первую очередь

Как отметил в интервью нашей газете министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль, финансирование на эти нужды будет, но представители российских министерств и ведомств попросили определиться с первоочерёдностью направлений денежных потоков. «Мы решили, что, в первую очередь, это поддержка рубля – стабилизация экономики. Второе – кредиты для развития как промышленного производства, так и сельского хозяйства. Это будет чуть попозже – май-июнь. Планируется раздробить сумму на три года. В этом году 30 миллиардов рублей. В следующем году – 20. Потом ещё 24. Или наоборот – сначала 24, а потом 20. Мы согласились. Пересмотрим наши проекты», – отметил в интервью руководитель минсельхозприроды.

700 юных и мычащих мигрантов

Под каждый проект, который намечено реализовать с привлечением средств российской помощи, составляется смета. В частности, планируется закупка молодняка для восстановления поголовья крупного рогатого скота и свиней. Упор будет сделан на молочное животноводство. Средства пойдут на приобретение 700 телят. Вместе с тем, есть среди аграриев и те, кто заинтересовался разведением и крупного рогатого скота мясных пород. «Я недавно обсуждал эту тему с руководителем одного из сельхозпредприятий. Он занимается выращиванием овощей и кукурузы для консервации. Сейчас хочет закупить молодняк абердино-ангусской породы. Он мне сказал: «После переработки остаются ботва, от кукурузы – стебли. После сбора урожая на этих угодьях будут пастись коровы. Параллельно буду для них заготавливать и сено. У меня есть смета. И если будут кредиты, то я уже начинаю ремонт коровников»», – рассказал Ефимий Коваль.

Саду – цвесть!

И если племенное животноводство в республике ещё ждёт своего восстановления, то в растениеводстве уже есть определённые успехи. «В структуре сельского хозяйства необходимо переходить на выращивание тех культур, которые дают больше в денежном выражении, – овощи, фрукты, виноград, ягодные культуры. Должны быть меры государственной поддержки. И сейчас и по старым кредитам, и по новым под 5% мы просили деньги у банков на закладку многолетних насаждений. Заложить сад стоит от 25 до 40 тысяч долларов. С капельным орошением и противоградовой сеткой – по верхнему пределу», – отметил в интервью министр сельского хозяйства и природных ресурсов.

Кстати, он особо подчеркнул, что Россия очень заинтересована в поставках приднестровской сельхозпродукции. «Они готовы приобрести весь овощной набор в свежем и переработанном виде, за исключением картофеля. Из фруктов – косточковые культуры в первую очередь. Самая востребованная – вишня», – сообщил руководитель минсельхозприроды.

На российские прилавки

без посредников

Причём во время поездки в Москву, как сообщил Ефимий Коваль, удалось договориться об этом не только с представителями соответствующих министерств и ведомств, но и крупных торговых сетей напрямую. «В гостинице, где жила наша делегация, проходил семинар, в котором участвовали представители крупных российских торговых сетей. Мы с ними случайно встретились в гостиничном фойе. Завязался разговор. Потом уже официально обговорили все детали за столом переговоров», – поведал министр. При этом он подчеркнул, что условия, которые ставят российские торговые сети, довольно-таки дисциплинирующего характера.

«Они хотят, поверьте, получать продукцию не рывками. Если уж вошёл в этот сегмент, то, будь добр, выполняй обязательства в течение всего года. Если нарушил условия, то тебя вычёркивают из числа поставщиков. Больше в эту торговую сеть не войдёшь. Для того, чтобы туда войти, нужны соответствующие объёмы продукции. В этом году они хотят, чтобы им поставили равными партиями тысячу тонн овощей и фруктов в свежем виде и две тысячи – в переработанном. Я собирал наших сельхозпроизводителей. Без кооперирования тут не обойтись. Нам нужна соответствующая организация или добровольное объединение предприятий, которые будут совместно поставлять свою продукцию в эти торговые сети. Говорят, что готовы производить продукцию в должных объёмах, но при условии, что она будет гарантированно отправлена на российский рынок», – подчеркнул Ефимий Коваль, добавив, что в ближайшее время в Тирасполь для переговоров о поставке в Брянскую область плодоовощной продукции приедут представители одной из этих торговых сетей.

Частный вклад

в экспортную копилку

Что же касается перерабатывающих мощностей приднестровского АПК, то их восстановление также будет вестись за счёт российских средств. «В Москве мы обговорили и возможность закупки холодильного оборудования. Шла речь и о двух-трёх мини-цехах по переработке продукции», – отметил руководитель отрасли.

Кстати, внести свою лепту в общую копилку переработанной сельхозпродукции, предназначенной на экспорт, могут и аграрии-любители – владельцы приусадебных участков. «Есть частный сектор, который выращивает продукцию и имеет излишки. Не все могут пойти на рынок. Не все могут продать эту продукцию. Есть поручение Президента по закупке у населения», – сказал Ефимий Коваль. Правда, по его словам, есть одна проблема – имеющееся на приднестровских предприятиях оборудование не способно перерабатывать маленькие партии. «То оборудование, которое есть, рассчитано на большие партии, не менее 100 тонн за смену», – пояснил глава ведомства. Поэтому решено, что вместе с другим оборудованием закупаться будет и предназначенное исключительно для переработки урожая, собранного жителями сельских населенных пунктов, выращенного на приусадебном участке, которое будет устанавливаться на предприятиях. Они, кстати, не возражали против работы с мелкими партиями овощей и фруктов. Под это начинание кредиты готовы взять «Рустас» и Каменский консервный завод. Остальные переработчики заверили, что обойдутся при закупке оборудования своими силами.

Одна из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается приднестровский агросектор, – восстановление мелиоративного комплекса.

До советских масштабов ещё далеко, но всё же

Некогда в Приднестровье площадь орошаемых земель составляла 91,7 тысячи гектаров. В настоящее время – лишь примерно 13 тысяч. «У нас, я даже не поверил, когда мне сказали, есть насосы, проработавшие 50 лет. Волей-неволей они засасывали песок, который попадает на лопасти и стирает их. В итоге насос не выдаёт тот объём, который должен давать. Энергию тратит, а фактически работает вхолостую», – посетовал наш собеседник. Россия уже выделила 2,4 миллиарда рублей для восстановления мелиоративной системы нашей республики. Эти деньги пойдут на ремонт, восстановление и замену оборудования на уже имеющихся насосных станциях и приведение в нормальное состояние магистральных водопроводов оросительных систем.

Что же касается закупки дождевальных установок, то эта обязанность должна лечь на плечи самих сельхозпроизводителей. Но выделенных Россией средств хватит лишь для того, чтобы довести поливные земли до 26 тысяч га. Вместе с тем, как отметил Ефимий Коваль, прорабатывается возможность довести площадь поливных земель до 67 тысяч га. «Это, конечно не те площади, что были в Советском Союзе, но всё же. Российские специалисты нам предложили: «Составьте бизнес-проект, и мы изучим возможность». Мы сделали расчёты по тем расценкам, которые у нас есть. Был задействован российский научно-проектный институт «Радуга». Дополнительно необходимо 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Если всё так будет, как мы договорились, то мы сможем орошать 67 тысяч га земли, но это в будущем», – сказал по этому поводу министр сельского хозяйства. Программа рассчитана примерно на 5-6 лет.

Ну и, конечно же, когда во время интервью речь зашла о мелиорации, обойти тему тарифов на полив сельхозугодий мы не могли. «Планируем снизить тарифы на воду. Такое поручение дал Президент. Но по объективным экономическим расчётам, с учётом обеспеченности бюджета, мы где-то должны выйти на 70 копеек за кубометр. Сегодняшние «больше рубля» и 70 копеек – это достаточно существенная разница. 70 копеек – обоснованная цена, чтобы и мелиорация могла развиваться, и хозяйствующие субъекты могли проводить полив», – заметил в этой связи Ефимий Коваль.

Сергей Стелемах.