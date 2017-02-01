В РУСЛЕ ЗАКОНА

Зря говорят, что в одну реку дважды не входят. Анатолий Гурецкий стал прокурором республики во второй раз.

– Анатолий Анатольевич, чтобы понять суть происходящего в органах прокуратуры сегодня, начнем беседу с «давно минувших дней». Противоречия с бывшим главой государства были настолько сильными, что Вы приняли решение уйти в отставку. На чем базировался Ваш конфликт с Президентом, в чем Вы не сошлись во взглядах?

– Противоречия между нами носили принципиальный характер, мы исповедовали различные подходы к тому, каким образом, на каких принципах необходимо выстраивать работу правовой системы. Считал, считаю и буду считать – в правовом государстве определяющим является принцип верховенства закона.

К сожалению, бывший Президент, на мой взгляд, сознательно игнорировал этот основополагающий принцип. Он в этом плане ярко выраженный волюнтарист. Еще в апреле 2012 года с трибуны парламента я предрекал, что «мы будем вынуждены жить по указам». Так оно, к сожалению, и случилось. При этом я всегда был убежден в том, что наша государственность и существует-то по большому счету только потому, что изначально мы строили ее в соответствии с законом. Где-то удачно, где-то неудачно, но ПО ЗАКОНУ! А Евгений Васильевич осознанно, умышленно закон попирал. Я называю это видением ситуации сквозь призму собственных воззрений.

Мое несогласие с начатым по инициативе бывшего Президента реформированием органов прокуратуры, созданием органа-монстра в лице Следственного комитета, руководитель которого напрямую подчиняется главе государства, было лишь формальным поводом к моей обструкции – корень крылся в том, что я не хотел и не умел приспосабливаться, а открыто, в лицо, публично озвучивал собственные оценки действий Шевчука, говорил о пагубных последствиях, к которым они приведут…

– … но ведь в России тоже есть Следственный комитет.

– Так и я не возражал против создания Следственного комитета. К сожалению, хорошую идею извратили реализацией. Полномочия перетасовали, штаты государственных служащих, получающих жалованье из бюджета, увеличили чуть ли не в два раза. Практика свидетельствует – значительная часть тех, кто говорит о гармонизации нашего законодательства с российским, спекулируют этим, исходя из конъюнктурных побуждений. В итоге, начиная с 2012 года, Следственный комитет сам расследует уголовные дела, сам же поддерживает гособвинение в судебных инстанциях. Нонсенс? Однозначно, поскольку нигде в мире следственные органы не поддерживают государственное обвинение в суде.

– В ходе утверждения в должности в Верховном Совете Вы говорили о совершенствовании законодательства в отношении как полномочий прокуратуры, так и всей правовой системы в целом. Что Вы имели в виду?

– Важно понять, что будет, исходя из того, что было. За четыре последних года роль и статус прокуратуры принижены. Это объективный факт. Выступая перед депутатами, я говорил – создана уродливая, однобокая, недееспособная система, которая не способствует выполнению задачи по борьбе с преступностью. Она вызывает удивление наших коллег из других стран.

Я сторонник разделения функций следствия и прокурорского надзора. Прокуратуру еще с петровских времен называли «оком государевым». Надзор за точным и единообразным исполнением закона всегда был и будет главной задачей прокурорских работников. Чтобы все соответствовало закону, прокурорский надзор должен осуществляться на всех этапах процессуальных действий – от возбуждения уголовного дела и до направления уголовного дела в суд. Притом что прокурорские работники больше не занимаются непосредственным расследованием уголовных дел, надзор за этими процессуальными действиями у прокуратуры быть должен.

Более того, в нынешней ситуации требуется его усиление. По итогам работы СК в прошлом году только в Тирасполе по реабилитирующим основаниям было прекращено 191 уголовное дело. Что это означает? Это означает нулевой КПД. Возбудили дело, опросили свидетелей, обвиняемых, но, в конце концов, выясняется, что состава преступления нет. А люди через жернова жесткой юридической машины «прокручены». Есть в этом и другие, не менее тревожные моменты. Кроме того, что государство оплатило якобы работу следователей, нельзя исключать и коррупцию. Дубина уголовного преследования поднимается… что-то происходит… и она уже опускается. Вот вам то самое 191 прекращенное уголовное дело по реабилитирующим основаниям только в столице.

Необходимо также вернуть прокуратуре функции государственного обвинения в судах, как это было изначально. Есть общепринятые в мире подходы, мы же, говоря о гармонизации, почему-то все равно пытаемся придумать что-то свое. На Украине, к примеру, Следственного комитета нет вообще, их прокуратура не отказывается от расследования уголовных дел. В России СК тоже несколько в ином виде функционирует, основная масса уголовных дел там расследуется следственным департаментом МВД. Нельзя сбрасывать со счетов и многолетний опыт, а также практику функционирования целостной правовой системы, не надо снова «изобретать велосипед», если он уже изобретен и успешно используется.

– Президент в ходе расширенного заседания Правительства дал поручение МВД и прокуратуре решить проблему выплат задолженности по заработным платам. При этом были указаны конкретные предприятия, где она стоит наиболее остро. Как орган надзора за соблюдением законности, в том числе в сфере трудовых отношений, намерен ее решать?

– Это не новая проблема, причем проблема не столь однозначная, как кажется. Тема взыскания заработных плат – одна из немногих, которая касается и общенадзорного направления деятельности прокуратуры, и прокурорского надзора за ведением следствия и дознания. В настоящее время прокурор имеет право в случае отсутствия спора между работником и работодателем вынести постановление о взыскании задолженности.

Но это только вершина айсберга. Вынести постановление мало, его надо исполнить. Чтобы привлечь должника к ответственности, необходимо доказать наличие у него умысла. В нынешних экономических условиях сделать это нелегко, учитывая тот факт, что большинство должников являются банкротами. Ликвидное имущество предприятий-должников необходимо реализовывать, а вырученными деньгами рассчитываться с работниками. При этом, правда, возникает вопрос объективности его оценки, за этим тоже необходимо осуществлять контроль. Иначе мы будем сталкиваться с ситуацией, когда у одного из столичных предприятий за долги изъяли комфортабельный «Лексус», который впоследствии стал служебным автомобилем вице-премьера в прошлом составе Правительства.

Но при этом нельзя умалчивать и о том, что у нас само государство нередко является должником того или иного предприятия, которое в результате заданных условий хозяйствования не в состоянии расплатиться с работниками.

– Какие первоочередные задачи как руководитель ведомства Вы будете ставить перед коллективом прокуратуры ПМР?

– Я уже поставил эти задачи. И первейшей из них является повышение эффективности работы органов прокуратуры. Это не просто слова. Когда приступил к обязанностям прокурора республики, обратил внимание на состояние исполнительской дисциплины и качество работы. Эти показатели находились далеко не в лучшем состоянии.

Большинство из тех, кто работал под моим началом с 2006 по 2012 год, по-прежнему в строю. Получается, что люди те же, а работа, ее результаты совсем иные. Документы на исполнении с 2013 года! Исполнительская дисциплина – «на нуле», совещания с руководителями отделов, управлений не проводились, а ведь сотрудники должны находиться в постоянном рабочем тонусе. Как только ослабевает контроль, не будет полноценно отдаваться делу даже самый добросовестный работник. Понятно, что такой ситуации я терпеть не мог. На данном этапе в усилении исполнительской дисциплины я вижу главный резерв повышения эффективности работы прокуратуры ПМР. Работы нам предстоит очень много, но это далеко не единственный рычаг воздействия на решение проблемы повышения эффективности деятельности органов прокуратуры. В этом ряду также более активное использование возможностей, предусмотренных Законом «О прокуратуре ПМР», в том числе ее координирующей роли, совершенствование действующего законодательства, взаимодействие с исполнительной и законодательной ветвями власти, органами местного самоуправления.

САВВА МОРОЗОВ.