ВЕСТИ С МЕСТ

на новый уровень

В Рыбнице состоялась учредительная конференция общественной организации, объединившей в своих рядах рыбницких предпринимателей.

Организатором мероприятия стали члены инициативной группы, состоящей из успешных и известных рыбницких предпринимателей. В работе конференции приняли участие глава Рыбницкой госадминистрации Василий Малай, руководители силовых структур и городских предприятий, представители среднего и малого бизнеса.

Глава города и района отметил важнейшую роль, которую играет бизнес в экономической, общественной и социальной сферах жизни общества. Василий Малай напомнил о природных, архитектурных и исторических памятниках города и района, которые требуют нашей заботы и внимания, и о том, что еще один памятник вскоре должен появиться в нашем городе – погибшим воинам-«афганцам» и защитникам Приднестровья, павшим в девяносто втором году. Его возведут на добровольные пожертвования, и Василий Малай выразил уверенность, что предприниматели не останутся в стороне от такого благого дела. Глава пожелал предпринимателям успехов в бизнесе и призвал активнее участвовать в жизни города и сел района.

Представитель ГУ «Приднестровская газета» Елена Лозинская проинформировала присутствующих о работе органов СМИ, входящих в ГУ, и призвала в Год предпринимателя к активному сотрудничеству с работниками средств массовой информации.

Председатель общественного совета Анатолий Дыньговский, рассказал о целях и задачах создаваемого сообщества предпринимателей, о том, насколько важно единство и взаимосвязь между представителями бизнес-сообществ при решении важных, судьбоносных вопросов.

На конференции были избраны президиум общественной организации и ее председатель. Им стал рыбницкий предприниматель, руководитель общественного движения «Народное доверие» Иван Чепуржинский.

В своем первом интервью в роли руководителя союза предпринимателей Иван Чепуржинский отметил, что организация не будет сторонним наблюдателем проходящих в республике событий, а ее активным участником. «Мы намерены тесно сотрудничать с органами исполнительной власти и вывести предпринимательство на новый уровень. Важно, чтобы новый импульс получили не только торговля – основной вид предпринимательской деятельности, но и строительство, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Развивать новые сферы деятельности, поддерживать идеи, развивать ныне действующие предприятия малого и среднего бизнеса – вот основные задачи вновь созданной общественной организации», – подытожил Иван Чепуржинский.

ДИНА ЛИСТЮГИНА.

г. Рыбница.

Деловой разговор

Руководители швейной фирмы «Вестра», заводов «Молдавкабель» и «Прибор», «Бендерского мясокомбината», «Флоаре», «Софтшуза» и других крупных предприятий города собрались у главы госадминистрации Бендер, чтобы рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются при ведении бизнеса. От их работы зависит экономическое развитие города.

Если предприятие динамично работает, создаёт новые рабочие места, увеличивает объёмы производства, то возрастут и налоговые отчисления. И тут, как по цепочке, – повышение зарплат, социальных выплат и в целом социальная стабильность в обществе.

По мнению директоров предприятий, необходимо привлекать внутренние инвестиции. И тех, кто пожелает делать долгосрочные вложения, следует уравнять с внешними инвесторами, чтобы первые тоже пользовались определёнными преимуществами.

По-прежнему одной из проблем крупного бизнеса является затяжная процедура таможенного оформления товаров. Чтобы её ускорить, а, следовательно, не срывать сроки производства, руководители местных фирм предлагали обращаться к предварительному или последующему декларированию товаров. Этот вопрос особенно актуален в преддверии предстоящих четырёх выходных в феврале.

Недобросовестная конкуренция – ещё одна болевая точка наших предприятий. Лозунг «Покупай приднестровское», по мнению представителей бизнеса, должен стать обязательным для всех. Городские предприятия пищевой отрасли (МЭЗ, БКХП, хлебокомбинат, мясокомбинат) могут обеспечить население продовольствием, а швейники и обувщики готовы одеть и обуть в спецформу силовиков, а также сотрудников налоговой службы и таможни.

Высказанные предложения бизнесменов глава города записал. Получился немалый список, выполнение которого станет существенной помощью крупным предприятиям.

Светлана Осадчая.

г. Бендеры.