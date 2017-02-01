ВСЯ ЖИЗНЬ – В ТАНЦЕ

«Встали в шахматном порядке, собрались все, настроились на репетицию», – так начинает каждое занятие в танцевальном ансамбле «Альянс» его руководитель Лада Кельбуц.

Бендерскому коллективу танца в нынешнем году исполняется 24 года. Это сейчас мальчишки и девчонки занимаются в клубе швейной фабрики «Вестра», где, к слову, есть костюмерная, малый и большой залы, а начинался ансамбль с небольшого кружка в городской гимназии №2. В 1993 году два хореографа – Лада Кельбуц и Галина Хроменок – и создали «Альянс».

За почти четвертьвековую историю со своими незабываемыми номерами «альянсовцы» покорили не только приднестровскую аудиторию, регулярно выступая на городских и республиканских мероприятиях, но и заграничные танцевальные подмостки. Дипломы с различных фестивалей и конкурсов занимают две стены в кабинете руководителя ансамбля. Приднестровье, Молдова, Украина, Россия, Болгария, Польша, Греция, Македония – география обширная.

Посчастливилось коллективу участвовать в телепередаче «Утренняя звезда» Игоря Николаева на Первом российском телеканале (сентябрь 1998 года). «Сказать, что это была сказка, – ничего не сказать. Мы были счастливы безмерно. Из нашего провинциального городка попасть на такую сцену – большая удача», – вспоминает руководитель образцового ансамбля танца «Альянс» Лада Анатольевна.

А в начале января ребята побывали на международном турнире в Словакии, где завоевали 1-е и 2-е места. Дипломы по традиции займут место на наградной стене, а золотые «Оскары» – в шкафу, вместе с другими блестящими кубками.

Сейчас в дружной семье «Альянса» более 100 человек, дети занимаются в четырёх возрастных группах.

Есть у Лады Кельбуц любимое выражение: «Коллектив единомышленников заменяет гениальность». К нему можно добавить талант и трудолюбие, в результате – множественные победы и награды.

Надежда Пирогова.

г. Бендеры.