Свой воинский долг ты исполнил, солдат

Рядовой Великой Отечественной войны, уроженец дубоссарского села Дойбаны I Иван Тимофеевич Колбас вчера отметил 99-летний юбилей. Ветеран трёх военных кампаний, солдат-пехотинец Иван Колбас участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов, Великой Отечественной войне и последующем противостоянии с Японией. За героические подвиги Иван Тимофеевич награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». Иван Тимофеевич вырастил двух дочерей и трёх сыновей. Быть похожими на героя стремятся все его многочисленные внуки, правнуки и праправнуки. День рождения ветеран отметил в кругу семьи, вместе с односельчанами.