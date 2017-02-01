Курс на гармонизацию

Второй день визита парламентской делегации Приднестровья был отведен встречам с коллегами из Московской областной и Московской городской думы.

В начале 2000-х годов у ПМР и Московской области, когда ее возглавлял губернатор Борис Громов, были налажены тесные региональные связи. Придать им второе дыхание намерены и приднестровские, и московские областные депутаты. Тем более что на перспективность использования именно такого формата взаимоотношений указывал в ходе прошлогоднего визита в Тирасполь и выступления в Верховном Совете Специальный представитель Президента РФ по Приднестровью, вице-премьер российского Правительства Дмитрий Рогозин.

В ходе нынешнего визита и встреч народных избранников в Московской областной и городской думах в большей части рассматривали варианты участия Приднестровья в российских целевых программах. Нельзя забывать, что Москва и Московская область являются самыми емкими потребительскими рынками в России, а значит, привлекательными для отечественных производителей с целью сбыта товаров. Приднестровцы не прочь были бы поучаствовать в поставках по государственным заказам, выполнении муниципальных заказов. Определенные перспективы в этом есть у легкой и перерабатывающей промышленности, а также производителей свежей, экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Своеобразным мастер-классом для наших законодателей стало их участие в пленарном заседании Московской городской думы. Здесь их встретил ее председатель Алексей Шапошников. Прошедший диалог – об установлении партнёрских отношений между столицами Москвой и Тирасполем. Все без исключения члены парламентской делегации отмечали, что российские коллеги открыты к сотрудничеству, передаче опыта. Не исключено, что такое отношение станет основой для налаживания прямых региональных связей на уровне российских муниципальных образований, территориально-административных округов Москвы и городов Приднестровья. Участники переговоров были едины в одном – пора от разговоров и планов переходить к конкретным действиям.

В завершение второго дня визита в Москву члены парламентской делегации провели брифинг в «Парламентской газете». Спикер парламента Александр Щерба обозначил в его ходе одну из приоритетных задач приднестровских депутатов – гармонизация приднестровского законодательства с российским. На финише визита в Москву у приднестровских парламентариев был запланирован еще ряд встреч с коллегами из Государственной Думы.

Александр ЗАВЕЛЯ.