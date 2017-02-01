Приднестровье и Венгрию традиционно связывают хорошие отношения в различных областях. Наиболее интенсивное сотрудничество в последние годы идет в историко-культурной сфере. В Бендерах на Военно-историческом мемориальном комплексе увековечена память в том числе и венгерских солдат, для которых приднестровская земля стала последним пристанищем.

В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РМ Матяш Силади выразил особую благодарность Президенту ПМР Вадиму Красносельскому за помощь в воссоздании Мемориального комплекса.

«Хочу передать Вам благодарность родственников, чьи близкие люди покоятся на этом военном кладбище. Культ памяти в нашей стране также очень развит. Мы высоко ценим вашу помощь и помощь приднестровцев в деле воссоздания военного кладбища. Это создает хорошую атмосферу в наших отношениях», – сказал дипломат.

«Я всегда говорил, что плохо, когда люди, в том числе военнослужащие, становятся заложниками политических решений. В свое время родилась идея создания Мемориального комплекса, где захоронено более 5 тысяч воинов – российского и других государств», – отметил, в свою очередь, Вадим Красносельский.

Он выразил надежду на развитие культурных связей между Приднестровьем и Венгрией. «Политические модели и механизмы изменчивы, а культура и национальные ценности остаются неизменными», – добавил глава приднестровского государства.

Матяш Силади в ходе встречи подчеркнул особый интерес Венгрии к политике и экономике Приднестровья. По словам венгерского дипломата, необходимо стремиться к стабильности в политике Приднестровья и прогрессу в процессе молдо-приднестровского урегулирования.

«Все это, в конечном счете, делается для того, чтобы жизнь людей стала лучше, а в Приднестровье были мир и спокойствие. Надеемся, что импульс, который был придан процессу урегулирования в прошлом году, будет иметь положительный результат», – сказал Матяш Силади.

«Мы открытое, миролюбивое государство. Хотим жить в мире с нашими соседями – и с Молдовой, и с Украиной. Приднестровье – открытое демократическое государство с действенными механизмами сдержек и противовесов между ветвями власти. Все наши политические решения на уровне переговорного процесса не должны ставить в тупиковое положение граждан Приднестровья», – подчеркнул Вадим Красносельский.