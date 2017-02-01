В Правительстве состоялось совещание под руководством премьер-министра Александра Мартынова по вопросу финансирования социально защищенных статей бюджета в феврале текущего года.

Во встрече приняли участие представители финансово-экономического блока, министерства по социальной защите и труду и министерства промышленности и регионального развития.

Так, в консолидированном бюджете остаток средств на начало месяца составляет порядка 10 млн рублей. По расчетам минфина, в феврале предполагаются поступления в размере 114 млн рублей. При этом расходы планируются в сумме 243 млн рублей. Из них на денежные выплаты – 218 млн рублей.

Участники совещания рассмотрели ряд направлений, с помощью которых можно сбалансировать бюджет. В ходе дискуссии глава Правительства предложил проработать вопрос по обеспечению финансированием социально защищенных статей за счет средств некоторых государственных фондов.

Александр Мартынов обозначил, что данная работа должна быть скоординирована совместно с представителями Верховного Совета, Счетной палатой, а также другими министерствами и ведомствами. Таким образом, благодаря данным мерам денежные выплаты в феврале будут профинансированы.