«ОДЕМА» ГОТОВИТСЯ К ВЕСНЕ

Некогда ведущее предприятие легкой промышленности города и республики «Одема» сегодня переживает нелегкое время. Здесь налицо и внутренние, и внешние факторы. К первым можно отнести затянувшийся экономический кризис, модернизацию производства, смену руководства предприятия… К другим неоспоримо относятся возросшая активность швейной отрасли в зарубежных странах, в особенности в Китае, возросшая конкурентность между предприятиями-коллегами, падение покупательской способности населения… Тем не менее «Одема» ни на день не останавливается, ищет неиспользованные резервы и возможности.

«Борьба за рынок, участие в жесточайшей конкуренции с другими коллективами швейников за победу своей продукции идет каждодневно, я бы сказал, ежечасно. К примеру, наш новый руководитель и специалисты в настоящее время находятся в командировке в Париже на выставке швейных изделий от лучших производителей Европы, заключают новые контракты с фирмами-заказчиками, решают вопросы, связанные с приобретением современных видов ткани и фурнитуры… Чуть позже наша делегация примет участие в подобной выставке в Москве. Мы стараемся заявить о себе не только присутствием на этих мероприятиях, но и показом своих изделий. Сейчас активно работаем над проектированием и пошивом экспериментальной партии одежды. На днях провели совет по обсуждению новых образцов, которую предложим нашим покупателям в весенне-летний период. С некоторыми ее видами с удовольствием познакомлю вас, предполагая, что они будут по душе населению. В экспериментальном цехе сейчас проводится их апробация», – рассказывает главный инженер предприятия Илья Шойхет.

Проходя по цеху с Ильей Александровичем, вижу, как на глазах рождаются экспериментальные образцы, которые после получения «добра» от компетентных лиц и служб, выйдут на поток и в скором будущем пополнят ассортиментную линейку швейных изделий «Одемы». Это фирменные мужские сорочки, комплекты школьной формы с большим внедрением трикотажного полотна, что придаст форме практичность и привлекательность. Готовя образцы к производству, швейники постарались угадать гамму цветов, что очень важно. Актуальными будут нейтральность и естественность природных оттенков, отдается предпочтение яркости и насыщенности.

«Но не только об ассортименте весенне-летнего сезона думаем, – делится главный инженер. – Сейчас, к примеру, налаживаем производство и некоторой осенней и зимней одежды – куртки на натуральном пухе. Имеем три ее модели от одного из своих авторитетных заказчиков – итальянской фирмы. Как видите, работа есть, и это не может не радовать».

Побывав в цехах «Одемы» с Ильей Александровичем, не можешь не согласиться: везде и во всем чувствуется рабочий ритм. Но самое главное – это люди. Душа радуется, когда ощущаешь их занятость. Как в былые времена, рядом со швеями старшего возраста видишь молодежь. А это значит – швейная отрасль возрождается. От руководителей «Одемы» узнаю много интересного о работе, которая проводится здесь в части подготовки рабочих кадров. Пригодился опыт прославленного коллектива швейного объединения имени 40-летия ВЛКСМ (так раньше называлась «Одема»). На предприятии, не дожидаясь выпускников профессиональных учебных заведений из Тирасполя и Бендер, которые, к большому сожалению, сюда не особо стремятся идти работать, открыли специальный класс. Занятия с новичками проводятся непосредственно на рабочем месте, в цехе, и их ведут опытные мастера. Каждую вновь принятую на работу швею закрепляют за наставником (ему платят за это деньги, спрашивают за подготовку подопечного, которому, кстати, тоже выплачивают денежную стипендию). Учат молодежь на перспективу, не только азам: знакомят с новыми технологиями, учат умению работать на современном оборудовании, овладевать многими приемами и процессами… На предприятии планируют начать работу постоянно действующего семинара по изучению и внедрению в производство новых технологий. Тем самым будут пополнять знания работников среднего звена, специалистов.

Большое внимание на «Одеме» уделяется техническому перевооружению. В этом легко убедиться, не только видя обновлённые после капитального ремонта цеха и участки, замененные инженерные сети… Чтобы выпускать конкурентоспособную современную одежду, необходимо внедрять новейшую технику. И это на предприятии понимают. В прошлом году приобрели порядка тридцати универсальных швейных машин с элементами автоматики, две машины по герметизации швов для изделий на синтепоне и пухе. В настоящее время рассматривается вопрос закупки автомата для соединения деталей ткани – ее верха, утеплителя и подкладки. Этот автомат, по мнению специалистов, несомненно позволит повысить качество изделий.

…Стрекочут швейные машинки, словно напевают какую-то мелодию, кроется ткань, карандашом на бумаге выводятся очертания будущих изделий. Специалисты советуются, спорят, то и дело выходят в цех, наблюдая, как швеи превращают ими задуманное в реальные блузки, сорочки, жакеты… Ведь только так рождается истина. «Одема» готовится предложить землякам новую красивую одежду.

ЛИЛИЯ ТЕРЕНТЬЕВА.