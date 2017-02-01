ВЕСТИ С МЕСТ

Экономическому кризису – заслон

В Слободзее состоялась встреча предпринимателей района с главой государственной администрации района и города Василием Тищенко, председателем районного Совета народных депутатов Василием Чернобаем и заместителем министра экономического развития Натальей Ситкиной.

Глава района Василий Тищенко остановился на ряде серьезных проблем, которые следует безотлагательно решать. По его словам, с одной стороны, предпринимательство – непростой вид деятельности; с другой – это один из важнейших факторов производства, который сможет оживить экономику республики. «Если в 2001 году совокупный налог от предпринимательства составлял 12$, то сегодня – свыше 50$».

«Наш район является дотационным, однако средств не хватает даже на финансирование заработных плат» – отметил В. Чернобай. «В прошлом году в сельскохозяйственном секторе было выручено 92 миллиона рублей, в то время как на выдачу заработных плат необходимо 120 миллионов». В соответствии с законом о бюджете плата за патенты для индивидуальных предпринимателей снижена на 30-50%. Также будет упрощена статистическая система отчетности, планируется ее заменить с ежемесячной на ежеквартальную. «Мы надеемся, что это лишь начало в принятии мер относительно развития предпринимательства. Считаю необходимым создать общественный совет предпринимателей по трём направлениям: малый, средний и крупный бизнес. Он будет координировать всю предпринимательскую деятельность» – заключил председатель районного Совета.

Заместитель министра по экономическому развитию Н. Сниткина рассказала, что при министерстве уже создана рабочая группа по улучшению условий работы предпринимательства. Каждый может отправить свои предложения и пожелания в адрес министерства экономики.

Участники встречи, выразив надежду на то, что все озвученные планы и перспективы будут реализованы, подняли ряд злободневных вопросов.

Предприниматель из поселка Красное поинтересовался, почему плату за газ для сельских предпринимателей понизили, а для поселка – нет? Также активно обсуждался вопрос о торговой надбавке, которая сегодня составляет от 13 до 16%, что, по словам частников, ничтожно мало. Поступило предложение повысить надбавку минимум до 20%. Многих интересовала судьба Слободзейского хлебокомбината, который сегодня простаивает. Отвечая на эти и другие вопросы, глава отметил, что работа по всем направлениям уже ведется.

«Будущий совет, – продолжил В. Тищенко, – должен иметь под собой юридическую основу, предпринимателям нужно почувствовать влияние государства. Должна быть заинтересованность властей в развитии малого и среднего бизнеса. Власть должна слышать предпринимателей».

Инициатива о создании совета по предпринимательству была поддержана всеми участниками совещания. Решено, что в совет войдут по одному представителю от населенного пункта, которые в свою очередь будут выдвинуты сельскими администрациями.

Влада Бацанова.

г. Слободзея.

Знать и решать проблемы села

В селе Тея Григориопольского района состоялась встреча главы госадминистрации Олега Габужи с жителями и общественным активом села.

В ходе собрания были озвучены проблемы, требующие решения. В частности, жителей тревожит вопрос, связанный с работой ГУП «ЕРЭС», так как частые отключения электроэнергии доставляют немало неудобств. Также сельчане обеспокоены тем, что из-за перепадов сетевого напряжения выходит из строя бытовая техника. Как отметил руководитель Григориопольских РЭС Станислав Крупко, поэтапные работы на улицах Ленина и Комсомольской планируются на август нынешнего года.

Жителей интересовал и вопрос выделения земельных участков. Была озвучена просьба, относящаяся к расширению площади земельных участков местных сельскохозяйственных производителей и фермеров.

Сельчане также обсуждали проблемы, связанные с предоставлением права собственности на земельные паи. Большинство считает несправедливым тот факт, что люди проработали разное время в колхозе, а размеры паевых выплат одинаковые, к тому же не все могут передать это право по наследству.

В ходе встречи, сообщает пресс-служба госадминистрации, поднималась проблема нерегулярного вывоза ТБО. Начальник управления ЖКХ, землеустройства, архитектуры и градостроительства Валерий Дмитриев отметил, что в Григориопольском районе будут функционировать 4 свалки, ближайшая к селу Тея – в селе Малаешты, а о способах и плате за данную услугу сообщат жителям дополнительно.

В завершение выступила и.о. директора Центра социального страхования и социальной защиты Светлана Мысак, ознакомив с изменениями и дополнениями в работе Центра социального страхования и социальной защиты.

Жители также обращались к главе госадминистрации Олегу Габуже с личными вопросами, некоторые из них были разъяснены в устном порядке, остальные взяты под контроль и в обозначенные сроки будут решены.

Евгений Дмитриев.

г. Григориополь.

В детских садах снижение родительской платы составит 18%

Такое решение принято госадминистрацией Дубоссар по поручению Президента Вадима Красносельского.

В детских садах с 12-часовым режимом работы стоимость снижается с 18,85 рубля до 15,50 рубля, с 10,5-часовым режимом дня – с 14,50 рубля до 12 рублей 95 копеек. «Принимаемые меры существенно помогут семьям, в которых несколько детей посещают детский сад. При этом сохраняются все действующие льготы», – сказал руководитель города и района Руслан Чабан. Вместе с тем в Дубоссарах пристальное внимание уделяется качеству питания в учреждениях образования. Сформирован новый состав тендерной комиссии, которая включает не только представителей госадминистрации и УНО, но также депутатов и представителей общественных организаций, составляющих большинство членов комиссии. Руслан Чабан рассказал также, что «мы провели большую работу по привлечению поставщиков продуктов питания как из Дубоссарского района, так и из других городов и районов республики, наше главное условие – чтобы продукция была качественная, а цены – оптимальные». По итогам проведенного тендера на конкурсной основе заключены договоры с рядом поставщиков. Поставка продуктов питания в школы и детские сады уже проводится. В учреждениях образования регулярно будут проводиться проверки организации качественного питания детей.

Инна Влада.

г. Дубоссары.

Крепость как туристический объект

Бендерская крепость – архитектурный памятник XVI века, гордость бендерчан и визитная карточка всего Приднестровья.

В старинной крепости восстановительные работы продолжат. До октября 2017 года реконструкция исторического объекта должна быть завершена – такая задача поставлена Президентом.

Какие действия будут предприняты в ближайшее время, говорили на совещании в госадминистрации Бендер. Для начала необходимо привести в порядок документацию – определить границы земельных участков, закреплённых за МВД и минобороны, провести инвентаризацию недвижимости, находящейся на территории объекта. «Действуя в заданном ключе, восстанавливая крепость, мы не должны нарушать обороноспособность воинской части и страны», – отметил советник Президента Павел Прокудин.

В планах старинная крепость должна стать туристическим центром, сохранив свой исторический облик. На её территории возведут новые культурные объекты и высадят парк, которому дадут имя Александра Невского. В течение двух недель специалисты госадминистрации подготовят необходимые документы, а архитектурная служба города разработает схему будущего парка.

Сам проект по реконструкции крепости пройдёт государственную историко-культурную экспертизу, чтобы, придавая крепости туристическую привлекательность, не нарушалась её историческая достоверность.

Надежда пирогова.

г. Бендеры.