НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ…

В редакцию газеты «Приднестровье» обратился житель города Тирасполя с просьбой разъяснить следующую ситуацию.

В процессе разного рода реорганизаций на предприятиях, в учреждениях руководители вновь создаваемых структур требуют от сотрудников заявление об увольнении с прежнего места работы, а затем – заявление о приеме на работу в реорганизованную структуру, на ту же должность. «На наш взгляд, это является нарушением трудового законодательства и ничем иным, как завуалированной формой избавления от неугодных, – пишет наш читатель, – ведь при желании заявление о приеме на работу можно и не подписать».

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к начальнику отдела правовой защиты трудящихся совета Федерации профсоюзов Приднестровья Александре Браништи. Как отметила Александра Викторовна, Трудовой кодекс (статья 81) четко оговаривает случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя. Среди них: ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем – физическим лицом; сокращение численности или штата работников организации; несоответствие работника занимаемой должности; смена собственника организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей…

«Из этого следует, что принудить работника написать заявление об увольнении работодатель никак не может, – говорит юрист. – Для этого нужны определенные законом основания». Реорганизация, как это следует из приведенной выше статьи Трудового кодекса, к таковым не относится. И, конечно, не следует путать реорганизацию с ликвидацией. «Реорганизация – это преобразование одного юридического лица в другое, с переходом прав и обязанностей. А ликвидация – закрытие организации, прекращение всех функций».

Беседовал с юристом

Николай Феч.