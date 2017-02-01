НАГРАДЫ ДЛЯ ВОИНОВ АФГАНА

В канун 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в подразделениях МВД по всей республике чествовали воинов-интернационалистов.

Торжественное мероприятие состоялось и в Тираспольском юридическом институте им. М.И. Кутузова.

Министр внутренних дел Руслан Мова, обращаясь к виновникам торжества, выразил слова благодарности от всего народа за стойкость, мужество и отвагу, преданность долгу и интересам Отечества, проявленные в военные годы. «Вы продолжаете служить Родине, но уже на другом рубеже – борьбы с преступностью. Вы прошли славный боевой путь, поэтому следует передавать свой опыт молодому поколению и оставаться как можно дольше в строю», – отметил министр.

Сегодня в системе МВД в различных подразделениях несут службу 18 воинов-интернационалистов. Глава ведомства вручил сотрудникам правоохранительных органов, принимавшим участие в вооруженном конфликте в Афганистане, заслуженные награды. Игорь Вербенко, проходивший службу в ДРА в период с 1982 по 1984 годы в должности заместителя командира взвода, удостоен нагрудного знака «Почетный сотрудник МВД». Григорий Чебан, который с 1987 по 1989 годы служил в Афганистане в дорожно-комендантском батальоне на перевале Саланг, получил нагрудный знак «За отличную службу в МВД».

Обращаясь к курсантам ТЮИ, ветеран войны Аркадий Панков пожелал присутствующим унаследовать традиции старших поколений – тех, кто не дрогнул в дни тяжелых испытаний и оправдал высокое звание защитника Отечества.

Владимир Дабежа.