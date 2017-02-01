ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКОНУ!

В прошлом году депутатские комиссии Верховного Совета, проводящие парламентские расследования, выявили ряд, с их точки зрения, нарушений действующего законодательства.

Они касались вывода финансовых средств за рубеж, порядка учредительства, деятельности и расходования средств внебюджетных фондов, работы фирм-посредников, изъятия земельных участков и передачи их новым землепользователям. Материалы направлялись в Следственный комитет, прокуратуру. Но реакции правоохранительных органов не было.

Волнующие людей темы стали одними из самых «горячих» в повестке дня ожесточенной предвыборной борьбы осени-зимы прошлого года. На мнение избирателей, на их выбор повлияли многие факторы. Не исключено, что и включение в орбиту общественного внимания и этих тем тоже. Однако каждые выборы – это не конец политического пути, это начало нового. Никто не может отрицать того факта, что общественный интерес к тому, что на протяжении последних пяти лет происходило в республике, продолжает оставаться стойким даже несмотря на появление нового Президента и его команды.

Конечно, тем, у кого незаконно отбирали часть пенсии и зарплаты во имя целей, известных только правящим политическим небожителям, сегодня хочется возмездия. Но в этой ситуации, если мы действительно являемся правовым, демократическим государством, захлестывающим эмоциям и «революционной целесообразности» не место. «Все должно быть по закону!» – сказал Президент ПМР Вадим Красносельский. Его точку зрения полностью разделяет и прокурор республики Анатолий Гурецкий.

Тайна тайне рознь

В настоящее время Следственным комитетом возбужден ряд уголовных дел, в том числе и в отношении деятельности пресловутых фирм-посредников и Стабилизационного фонда, которые еще полтора месяца назад были у всех на устах. В основу уголовных дел легли материалы проверок Счетной палаты.

У правоохранителей нет сомнений в том, что заведенные уголовные дела будут доведены до вердикта Фемиды. Заминка может возникнуть только в отношении персоналий, ответственных за нарушение действующего законодательства. Возможность их привлечения к ответственности, учитывая, что они покинули пределы республики, «цепляет» за собой вероятность возмещения ущерба. Это допустимо или по приговору суда, или добровольно. Получается, что в силах правоохранителей установить факт совершения уголовного преступления, получить судебное решение, но привлечь к ответственности и взыскать ущерб может быть проблематично. Главное, чтобы торжествовал закон, ну и чтобы другим неповадно было. Как говорит прокурор республики, «если кто-то куда-то уехал – это еще не гарантия, что его не настигнет наказание».

Примечательно, что хозяйственная деятельность этих предприятий, в том числе государственных, была засекречена. Это являлось фирменным стилем прежнего руководства республики. Сегодня этой практике должен быть поставлен конец. И первые меры в этом направлении уже предприняты – Президентом создана инспекция по государственной тайне, принято решение о рассекречивании этих документов. Однако, рассекретив материалы по деятельности фирм-посредников, нельзя забывать о том, что есть тайна следствия. Речь при этом не идет о желании скрыть какие-то факты от общественности. В снятии пелены с тайны следствия как раз и заинтересованы фигуранты, проходящие по возбужденным уголовным делам. Они хотят получить информацию о том, как идет расследование и соответственно каким-то образом повлиять на этот процесс. Они или их сторонники наверняка станут кричать – «вот ушли от одной тайны, пришли к другой». Но в том-то и дело, что тайна следствия существовала всегда и являлась гарантией полноты и объективности расследования.

Земельный передел

Фирмы-посредники, выводящие финансовые ресурсы за пределы республики, и так называемый земельный передел – одного поля ягоды с точки зрения методов государственного управления, используемых прежней властью. Даже находясь в течение последних нескольких лет в отставке, не занимаясь активной правоприменительной деятельностью, нынешний прокурор республики, тем не менее, наблюдал за тем, с какой легкостью, без оглядки на законодательство, принимались те или иные решения действовавшей на тот момент властью, в том числе и в сфере земельных правоотношений.

В нашей общей давней и недавней истории земельные отношения всегда были непростыми. Нередко они играли роковую роль: из-за земли возникали бунты, восстания, революции, гражданские войны. Земельные вопросы не потеряли актуальности и в наше рыночное время. Первыми однозначную позицию по искоренению практики рейдерских захватов земли и восстановления справедливости, попранных прав людей высказали общественники, в частности члены совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета, а также Общеприднестровского народного форума. Реагируя на мнение гражданского общества, глава государства собрал рабочее совещание с данной повесткой дня. Проблема была обозначена, закрывать на нее глаза уже не имеет смысла, потому что она слишком объемна и слишком запутана. За последние пять лет принято порядка 3 тысяч распоряжений Правительства и указов Президента о передаче земельных участков. Установить истину – по закону ли осуществлялось изъятие и передача земли или с его нарушением – работа не только для правоохранительной системы. Председатель Правительства создал комиссию по изучению ситуации, ревизии нормативных актов. Прокурорские работники уже начали проверки. Прокурор республики дал поручение о вступлении прокуратуры в арбитражное судопроизводство по 9 делам такого рода.

Изъятие земельных участков вписывалось в стиль руководства, исповедуемого бывшим Президентом: захотел – принял решение. К землепользователям, у которых изымалась земля, «цеплялись» по формальным основаниям, мол, не прошли государственной регистрации. Это вроде бы как основание для изъятия и передачи ее новым арендаторам. Однако лишение этого права еще не значит, что есть основания отобрать у него землю, убежден прокурор республики. В конце концов, есть базовый закон – Земельный кодекс, в котором прописаны конкретные случаи, когда у землепользователя могут быть изъяты земельные участки. Скажем, в случае, если они длительное время не используются для тех нужд, на которые были заявлены. Но сложилась такая порочная практика, которая сложилась. А практика очень напоминает рейдерские захваты.

Но и в обратном направлении «кавалерийских атак» не будет. Во всех таких, честно говоря, запутанных случаях предстоит разбираться индивидуально. Правда, есть опасение, что общественное мнение может быть сформировано таким образом, что все решения, которые были приняты в последние пять лет в сфере земельных отношений, незаконные. Вот правоохранительным органам и предстоит разобраться, почему у одних землю отбирали, а другим передавали? Что являлось первопричиной такого явления – то ли формальное отсутствие государственной регистрации земельных наделов арендаторами, то ли невыполнение ими обязательств по обработке земли, как это предусмотрено правовыми нормами.

Ситуация крайне неоднозначная, сложная. При разрешении этой проблемы необходимо будет использовать постепенный и взвешенный подход. Определяющим фактором должно являться изъятие земельных участков у тех, кто получил их с нарушением действующего законодательства. Логичным будет начать с крупных землевладельцев. Может, на примере одного, наиболее красноречивого примера можно будет выработать единый подход и к другим случаям нарушения норм Земельного кодекса. А уже после этого обращаться за получением вердикта в Арбитражный суд.

Пострадавшие от недавнего земельного передела, доказывающие сейчас в судах, что в отношении них поступили несправедливо и незаконно, разрешение проблемы видят в отмене главой государства всех указов и распоряжений по этому поводу прежних властей. Но такая позиция может привести к порочному кругу: новые арендаторы этих земель, получив их от прежней власти, станут оспаривать в судах правомочность распоряжений новой. Вряд ли такой путь имеет что-то общее с правовым государством. Даже если нынешний Президент отменит земельные указы прежнего, а право на это он имеет и в силу вступят другие юридические аспекты – необходимо будет инициировать признание недействительной государственной регистрации на эти земельные участки, которая уже произведена новыми землепользователями. Дальше необходимо будет еще оспаривать действие договора о землепользовании.

Волнующая людей проблема не будет новой властью предана забвению, пущена на самотек или задвинута в долгий ящик. Над ее разрешением уже начали работать, и последнюю точку в такого рода делах будет все же ставить независимая ветвь власти – суд.

САВВА МОРОЗОВ.