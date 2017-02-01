К ИСТОКАМ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ

Что ни говори, а это здорово, когда у тебя есть настоящие друзья! С ними можно скоротать досуг, разделить хорошую компанию, друзья всегда выручат в трудную минуту, а если надо, подскажут интересную тему, как случилось в этот раз. В этом году в одной компании мы встречали Рождество с другом по писательскому цеху Николаем Антоновым. Я заметил, что он часто обращается к мобильному телефону и кому-то настойчиво шлёт смс-ки. Конечно, я уже не выдержал и по-дружески съязвил, что, дескать, Муза не оставляет его в покое даже за праздничным столом. Николай спокойно объяснил: общается он с другом детства Алексеем Малышевым, сейчас он живёт в Москве. А потом поведал историю друга, которая не могла не заинтересовать меня как журналиста. Не откладывая в долгий ящик, мы договорились после праздников пообщаться с Алексеем по скайпу. И вот что из этого получилось.

–Добрый день, Москва! Здравствуйте, Алексей Николаевич! На связи – Суклея. Приветствую вас с нашим общим другом – Николаем Антоновым.

– Какая приятная неожиданность! Добрый день, Суклея, здравствуйте, друзья!

– К слову, Алексей, что вас связывает с Суклеей?

– Много чего! Хотя справедливости ради скажу, что родился я в Костромской области. В Суклею переехал вместе с родителями. Вся последующая жизнь связана с Суклеей. Здесь в четыре года пришлось перенести сложную операцию, перевернувшую всю мою жизнь… Здесь я окончил среднюю школу, где меня окружали замечательные друзья, которые помогли мне обрести себя…

– Николай Антонов отрекомендовал мне вас как художника…

– Так оно и есть. В разные годы работал художником-оформителем на тираспольских предприятиях, арт-директором дизайнерской фирмы, художником-дизайнером одного из московских издательств, где до сих пор используют мои дизайнерские разработки. Теперь я увлекаюсь ландшафтным дизайном и художественной фотографией, у меня своя большая фотостудия… Есть где отвести мятущуюся душу.

– Но, насколько мне известно, Алексей Николаевич, Вы наиболее популярны в спорте. Как вы пришли к такому сложному для вас решению – заняться водными видами спорта?

– Всегда считал спорт целью своей жизни, он укрепляет дух и тело. В этом году мне исполняется 55 лет, греблей занимаюсь с пятнадцати, профессионально последние несколько лет. Меня всю жизнь окружали настоящие спортсмены. Сейчас половина российской сборной команды по гребле и каноэ, в том числе и олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Алексей Коровашков, – наши приднестровцы. И вообще, какой-то очень хороший человек придумал этот вид спорта. Ведь он даёт многим людям желание жить, стремиться к чему-то. Лично у меня одна цель – стать первым.

Я всю жизнь занимался гребным слаломом для себя. Благодаря друзьям, которые постоянно опекали меня в походах по различным горным речкам, я хорошо знаком с водой и греблей на каяке. Разве можно забыть путешествие от истоков Днестра у села Стрелки, в Карпатах, до устья у Чёрного моря! Почти 1300 километров водных преград, перекатов, крутых поворотов мы преодолели за 23 дня. Тут надо обладать не только чувством ответственности друг перед другом, но и реализовать все силы и возможности, в трудную минуту подставить надёжное плечо.

Наш вид спорта очень эстетичен: на первый взгляд, параканоисты в длинных цветных лодках не отличаются от обычных спортсменов, а занятия на свежем воздухе придают силы и энергию. Но романтика в московских условиях часто дополняется экстримом. Представляете, я плыву на своём каяке. В среднем, скорость лодки – тринадцать километров в час, но у меня бывали и все двадцать четыре! Москва-река бурлит так, что иногда действительно становится страшно. Так что параканоэ – во всех смыслах преодоление себя.

У нас свои сложности и проблемы. Даже если человек согласился стать членом команды, то для него, прежде всего, возникает первая проблема: как добраться до тренировочной базы, если многие даже не в состоянии выбраться из своей квартиры. К тому же не все инвалиды могут заниматься спортом. Это трудная работа, зачастую неблагодарная и кропотливая. Здесь не бывает мелочей. Простой пример: стоишь на старте и поднял весло даже на 30-40 сантиметров над водой – потеряешь несколько сотых секунды, пока будешь его опускать. Или пошла рябь по воде, плохая погода – всё, баланс сбивается, ты проиграл. Но в любой ситуации будь бойцом! Поэтому, когда люди приходят и спрашивают, сколько им будут платить, я этого не понимаю. Ты сначала весло в руках подержи!

– Но это всё-таки не чёрная дыра, из которой нет выхода…

– В спорт все приходят по-разному, и каждый ищет в нём свой выход! Люди, пострадавшие в авариях, – первые кандидаты в параспорт. А ещё военные, потерявшие в бою от ранений руки или ноги. Ну и такие, как я, – жертвы медицины…

Сначала я занимался гребным слаломом, гонял со здоровыми спортсменами, но понимал: мне за ними не угнаться. А что за спорт без побед? Судьбе было угодно встретиться с тренером Андреем Климовских, который познакомил меня с адаптивной греблей, откуда я перешёл в параканоэ. Меня устраивали требования для начинающего спортсмена: не бояться воды, быть готовым в любую минуту перевернуться. В узкой лодке – около 50 см, при длине более пяти метров нелегко удержать равновесие. Даже бывалым спортсменам приходится с этим считаться. Но это не столь важно, главное – желание работать и добиваться результата. С появлением спорта в жизни человека он меняется, начинает смотреть на мир другими глазами, устремляется на свет в конце тоннеля, путешествует по миру, общается с интересными людьми. Я видел, как преображаются люди, которые не далее, как вчера, хотели умереть, уходили в запой, месяцами не покидали дома, они расцветали, обретали новых друзей, женились, находили смысл в жизни. Спорт помогает жить с инвалидностью.

– «Что за спорт без побед?» – это Ваши слова Алексей Николаевич. Какими победами Вы порадовали себя и друзей?

– На первом чемпионате по адаптивной гребле в Мюнхене при выходе на старт услышал рёв трибун за километр. Я понимал, что на меня возложена большая ответственность, но мне стало страшно, я попросту «перегорел», как говорят спортсмены, и никакой медали не завоевал. В 2011 году в венгерском городе Сегед заслужил первую достойную награду – бронзовую медаль чемпионата мира по параканоэ, это была и для России первая медаль в этом виде спорта. Потом был чемпионат мира по параканоэ в польском городе Познань, я принёс нашей команде ещё одну бронзовую медаль. Мне удалось справиться с нервами, несмотря на то, что сильно подвела погода – дул сильный холодный ветер и пришлось пережить 25 волнующих минут, связанных с организационными неурядицами…

Параканоэ как спортивная дисциплина впервые была представлена на Паралимпийских играх в Рио. У нашей команды была самая сильная мотивация – завоевать для России олимпийские медали. Но нашим планам не суждено было сбыться: из-за нелепого допингового бума спортсменов России (скорее всего, по политическим соображениям!) не допустили к соревнованиям…

– Алексей Николаевич, Вы многого добились в этой жизни, пора и честь знать, удовлетвориться тем, чего достигли?

– Как пишет наша пресса, мне, мужчине в самом расцвете сил и лет, производящего впечатление очень энергичного и порывистого человека, негоже останавливаться на достигнутом! (Смеётся). Нужно двигаться вперёд! Мне не хватает золота! А за него надо бороться. Сейчас всё зависит от вердикта врачебной комиссии, которая после серьёзной операции определит мою пригодность в спорте. Сам же чувствую себя морально и физически готовым к новым стартам.

И есть у меня одна амбициозная идея – переплыть в одиночку Атлантический океан. Это удалось сделать венгру Габору Раконцаю: его путешествие длилось 76 суток – начинал 21 декабря 2011 года в португальском городе Лагуш и завершил 25 марта следующего года на острове Антигуа в Карибском море. Использовал одну остановку на Канарских островах для отдыха. 40 дней Раконцай не имел связь с внешним миром при утрате оборудования, когда лодка длиной 7,5 метра перевернулась. В отдельные дни волны достигали четырёх метров в высоту при размере каноэ чуть меньше метра…

Хочется испытать себя на этой волне экстрима. Для достижения поставленной цели нужны спонсоры. Цена вопроса – 100000 долларов! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!

– Большое спасибо, Алексей Николаевич, за столь интересную беседу! Думаю, земляки высоко оценят знакомство с Вами. Успеха Вам и уверенности в достижении поставленных целей!

НИКАНДР ЕЛАГИН.