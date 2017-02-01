ТАЙНУ ХРАНИЛ ПРИКЛАД АВТОМАТА

Эхо Афганистана доносится до нас из глубин времен до сих пор. Недавно сотрудники милиции обнаружили уникальную находку в прикладе учебного автомата. Оружие, хранившее в себе одну из тайн афганской войны, впервые заговорило спустя 33 года.

Случилось это на квалификационных испытаниях в рамках организации профессиональной подготовки личного состава – на сдаче зачета по знанию материальной части оружия и основ стрельбы. Представители комиссии впервые столкнулись со странной неполадкой при разборке автомата Калашникова: пенал не извлекался из приклада. За 20 с лишним лет, которые АК-47 состоит на балансе в МВД, проблем с оружием никогда не возникало. Словно дождавшись своего часа, один из механизмов начал давать сбой. Решив разобраться в чём дело, офицеры раскрутили тыльную часть автомата. В одном из отсеков приклада находился плотно скрученный листок бумаги. Небольшая записка, вложенная 33 года назад в оружие, вернула всех в прошлое – в знойный ад афганского вооруженного конфликта. На клочке листка спешным почерком написано: «Командиру подразделения… Район Шинданды – 110 духов. Каньон – Хана. Пишу открытым текстом – мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР… Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16.00».

От каждой строчки пробирает дрожь, веет порохом и кровью. Каждая буква словно впитала в себя боль и страх – нет, не за свою жизнь, а за жизнь товарищей, которые рядом прикрывают твою спину, сдерживая натиск моджахедов; за то, что больше никогда не сможешь прижаться к теплым маминым рукам, нежно обнять любимую жену, укачать маленького сына или дочь. Вместе с тем, в небольшом послании (а из уст так и норовит сорваться – «предсмертном» послании), сосредоточились отчаянная стойкость, верность долгу и присяге, воинская доблесть, мужество и отвага!

Как сложилась судьба этих людей? Удалось ли кому-то из них вырваться из кольца осады и вернуться домой? Может, кто-то жив и сегодня? Остается множество вопросов, на которые пытаются найти ответы сотрудники министерства внутренних дел. Уже направлены запросы в Российский союз ветеранов Афганистана и соответствующую ассоциацию в Приднестровье.

И пока музейные стенды МВД ждут уникальный экспонат и информацию, ревнивые хранители времени в милицейских погонах сами собирают сведения по крупицам, пытаясь восстановить ход тех страшных событий.

Ольга Лазневая.