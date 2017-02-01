…А ПОТОМ ВИНО «ЛУЗАНОВЪ»

В истории есть моменты, которые долго ждут своего часа. Есть те неизученные островки прошлого, которые впоследствии связывают героев прошлого и настоящего. Один из исторических эпизодов нашего края связан со службой и жизнью в Бендерах генерал-майора Русской императорской армии Фомы Лузанова.

Генерал Лузанов

Кто же такой Фома Петрович Лузанов, командир 22-го Егерского и 34-го Севского пехотного полков? Он принимал участие в русско-турецкой войне (1806-1812 гг.), за взятие крепости Анапы в 1809 году награждён знаком отличия Военного Ордена и произведён в офицеры. Затем молодой офицер был на Отечественной войне с Наполеоном, а потом участвовал в подавлении польского восстания, по окончании которого получил звание полковника. Оставил службу Лузанов в 1837 году в чине генерал-майора в связи с ранением, приобретя охотничьи угодья около Бендер под названием Гыртоп (по-турецки – «урочище», нынешний Хаджимус). Уж очень полюбился генерал-майору наш цветущий уголок, где излюбленным делом его семейства стало виноградарство и виноделие.

Кроме того, Фома Петрович был основателем одесского района Лузановки: в 1819 году император Александр I пожаловал эти земли генералу, который основал здесь имение. Умер он 20 января 1871 года в Бендерах, где и был похоронен.

Историческая

находка

Время определило так, что громкое имя генерала Лузанова вспомнят только через 140 лет. В 2010 году житель Тирасполя Владимир Кириллович Никифоренко, большой любитель истории, пришел на старинное бендерское кладбище. Чтобы попасть к месту захоронения своих родственников, ему нужно было пройти очень тернистым путем мимо старинных заброшенных могил, заросших непроглядными ветвями и заваленных давнишним мусором. На глаза попалась плита из белого мрамора – явно не советских времен и уж точно не современная. Расчистил плиту и увидел вековую надпись: «Генералъ-майоръ Фома Петрович Лузановъ. Скончался 20 генваря 1871 года на 84 году отъ рождения».

Вот это находка! Случайность или воля провидения? Это одному Богу известно, подумал Владимир Кириллович, но главное – зажегся идеей напомнить русскому миру об известной в свое время исторической личности. «1787-1871» – в годах жизни генерала, запечатленных на могильной плите, история самых громких побед Российской Империи! Разве можно оставить такой пласт истории, пересекающийся с приднестровской землей, незамеченным?

С этого момента и началось увлечение Владимира Никифоренко историей и генеалогией рода Лузановых. К историческим поискам подключился заместитель директора госпредприятия «Бендерская крепость», историк Георгий Вилков. В своей работе он высказал предположение, что генерал Фома Лузанов внес свою лепту в строительство на территории Бендерской крепости церкви Александра Невского. Как пишет Евгений Лобанов в книге «Бендеры. Страницы истории», император Николай I побывал в этой церкви со всем своим семейством, когда ехал в Польшу.

Однако вернемся к событиям недавнего прошлого. В 2010 году Владимир Никифоренко лично восстановил могильную плиту генерала Лузанова. В то же время он сообщил руководству Военно-исторического мемориального комплекса Бендер о своей находке. Тогдашние Президент Игорь Смирнов и министр внутренних дел Вадим Красносельский, занимавшийся воссозданием бендерского мемориала, решили: почетное место могилы генерала Лузанова – на «генеральской» аллее мемориала.

В 2011 году прах генерал-майора был перезахоронен. Праправнук Олег Лузанов с сыновьями, проживающий в Германии, также присутствовал на знаменательном событии. Эта новость привлекла российские и украинские СМИ. Как выяснилось позже, биография семьи Лузановых активно исследуется Одесским арбитражным судом, так как внук «нашего» генерала Михаил Фомич Лузанов являлся последним, дореволюционным председателем коммерческого (арбитражного) суда Одессы.

In vino veritas

В 2016 году «Марка Приднестровья» выпустила марку с родовым гербом генерал-майора Лузанова. На ее презентации, что прошла в феврале прошлого года, было также представлено десертное сладкое вино «Лузановъ», изготовленное на «Букете Молдавии» по рецепту героя русско-турецких войн генерал-майора Лузанова.

Новый виток история генерала Фомы Лузанова получила уже в этом году. Владимир Никифоренко, инициировавший выпуск «генеральского» вина, на днях передал бутылку «Лузановъ» в музей алкогольных напитков «Бутылка», что в Терновке. А где должно стоять вино со вкусом победы и именем генерала, как не в музее, не имеющем мировых аналогов?!

Нас радушно встречает основатель музея Григорий Корзун. Первые экспонаты для будущего музея появились еще в 1988 году. Бывший футболист и мастер спорта, позже предприниматель, разъезжая по миру, обязательно прикупал что-нибудь интересное. Теперь в музее, действительно имеющем форму бутылки, 5 этажей-уровней и более 10000 бутылок с различными напитками из всех уголков мира. Увиденное впечатлило нас: мало кто из приднестровцев знает об этом местечке! А вот иностранцы и известные российские деятели наслышаны о самом большом музее алкоголя и приезжают сюда довольно часто. Все бутылки залиты воском, чтобы пробка не истлела и напиток не выветрился.

«Когда я захожу в музей, то все бутылки будто мне улыбаются, – рассказывает Григорий Корзун. – Каждая из них словно имеет душу. Они смотрят друг на друга, как смотрят мужчины и женщины, будто говорят с посетителями. И каждая из них имеет богатую историю».

И правда: среди экспонатов музея «Бутылка» такие экзотические вещи, как бюст Петра Первого с семью литрами «огненной воды», медовуха 1882 года, а под обложкой книги Адама Мицкевича в дорогом футляре хранится сливовица… Китайская настойка может скорее испугать: в ней плавают три вида змей и ящерица! Безусловно, история музея заслуживает отдельного рассказа.

Вино «Лузановъ» получает свое почетное место в «доме, где живут бутылки». Между тем, Владимир Никифоренко и Григорий Корзун беседуют о грядущих вехах истории Приднестровья. Например, о том, что наш Президент озвучил идею восстановления Бендерской крепости как реального исторического памятника, которую горячо поддерживает общество. Действительно, в Приднестровье есть чем гордиться и что показать туристам: терновский музей «Бутылка» вполне может дать фору парижскому музею вина!

Так история генерала Фомы Лузанова объединила совершенно разных героев и деятелей нынешней эпохи, чьи имена прозвучали в статье и которые посвятили немало времени и сил увековечиванию памяти военного героя России в нашем крае. А впереди – новые открытия и новые герои!

Никита Милославский.