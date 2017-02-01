Хранителям и создателям культуры

Накануне в Тирасполе чествовали столичных работников культуры. Традиционная церемония (уже 37-я!) проводится по итогам минувшего года.

Более двух тысяч мероприятий – концертов, фестивалей, массовых гуляний, игровых программ, концертных марафонов, спектаклей, мастер-классов, литературных вечеров, выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства – прошло в 2016-м. Участие в них приняли 116 разножанровых коллективов столицы.

30 творческих объединений удостоены звания «Заслуженный, народный образцовый самодеятельный коллектив». В прошлом году свидетельство об окончании учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности получил 181 выпускник, 45 из них окончили школы с отличием.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в культурной жизни столицы и республики многим сотрудникам учреждений культуры: библиотекарям, преподавателям школы искусств, руководителям молодёжных клубов досуга, аккомпаниаторам вокальных ансамблей и хоров пения – вручили ведомственные грамоты и благодарственные письма. Руководителю образцового коллектива современного танца «Фантазия» Олесе Митрофаненко присвоено почетное звание «Отличный работник культуры ПМР».

Обращаясь к коллегам, начальник госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз отметила: «Награды, которые вами заслужены, пусть побуждают вас к новым результатам. Работники культуры выполняют работу, связанную с эстетическим, нравственным, патриотическим воспитанием, развитием художественного вкуса, побуждением к творчеству и созиданию. Это и есть дело большой армии работников культуры, которое вам удаётся», – отметила Мария Кырмыз.

Многие отмечены грамотами столичной госадминистрации и управления культуры Тирасполя. Победителей в различных номинациях наградили дипломами и денежными премиями. «За вклад в развитие культуры города» победителем был признан заслуженный работник культуры ПМР, кавалер Ордена Почёта, ордена «Трудовая Слава» Дмитрий Дарадур.