Масленица идёт, блин да мёд несёт

Зима завершает своё царствование, скоро наступит весна – самое время Масленицу справлять.

Древний славянский праздник имеет языческие корни, но сохранился и после принятия христианства. Церковь даже включила Масленицу в свой календарь, назвав её Сырной седмицей, или Мясопустной неделей, так как приходится на неделю, предшествующую Великому посту. В это время православным запрещается употреблять мясо, но разрешены рыба и молочные продукты.

Издавна масленичную неделю праздновали широко, весело, с играми, песнями, разными забавами. Главным угощением были и остаются блины – круглые, жёлтые и горячие, как солнце. Пекут их все семь дней и едят кто как любит: со сметаной, мёдом, сгущёнкой, некоторые – красной или чёрной икрой.

Каждый день Масленицы имеет своё название и традиции. Понедельник именуется «встречей»: в этот день делают соломенное чучело и пекут блины. Вторник – «заигрыш» – начинаются весёлые гулянья. В России строят снежные и ледяные крепости как символ последнего приюта зимы, катаются на санях. Среда – «лакомка» – в домах накрывают столы для гостей, зятья ходят в гости к тёще на блины. В четверг – «разгуляй» – начинается так называемая широкая Масленица: проходят народные гулянья, устраиваются кулачные бои… Пятый день носит название «тёщины вечёрки» – зятья в качестве благодарности приглашали тёщу с ответным визитом. Такие встречи укрепляли семейный дух и родственные отношения. На шестой день («золовкины посиделки») невестка звала в гости родных мужа. Седьмой день праздника – «прощёное воскресенье» – завершает масленичную неделю. В это время устраивают массовые гулянья, водят хороводы, пекут блины, сжигают чучело зимы и просят прощения друг у друга за причинённые обиды.

В 2017 году широкая Масленица пройдет с 20 по 26 февраля. Семь дней мы с песнями и плясками, играми и викторинами будем провожать надоевшую зиму и встречать долгожданную весну. При этом считается – чем веселее отметишь Масленицу, тем удачнее будет год.

В городах и районах республики пройдёт ряд мероприятий, посвящённых проводам зимы. Книжные выставки, информационно-игровые проекты, выставки поделок, театрализованные представления… Народные гулянья по давно сложившейся традиции состоятся в воскресенье, 26 февраля, в последний день Масленицы. Каждый город и район подготовил свои программы с концертами, развлечениями, спортивными состязаниями. В Тирасполе проводы зимы отметят в парке «Победа». В Бендерах народные гулянья развернутся на площади Освобождения. И стар, и млад будет рад светлому празднику. Пусть и вам, дорогие читатели, Масленица принесёт много позитива, пеките блины, приглашайте гостей и не забывайте родных!