Наш проект о приднестровских сёлах набирает обороты. Прочитав статью о Гиске, опубликованную в прошлом субботнем номере газеты, нам позвонила жительница Протягайловки с просьбой рассказать о её селе. Что мы и делаем.

Это ещё одно село в составе Бендер, которому осенью исполнится 203 года, хотя, по мнению некоторых исследователей, ему намного больше лет.

В селе работают школа и детский сад, есть библиотека, центр связи. В домах сельчан – централизованное тепло-, водо- и газоснабжение. Дружно живут в селе русские, украинцы, молдаване, болгары, гагаузы, белорусы, армяне… Всего 3387 человек.

Главной достопримечательностью Протягайловки является исторический памятник – знаменитый источник «Фонтан», которому более 400 лет и вода из которого обладает особыми лечебными свойствами.

Возле «Фонтана» установлен памятный знак двум разведчикам – Александру Корначевскому и Дмитрию Дурсенову, расстрелянным в 1944 году. Рядом на гранитных плитах высечены имена сельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1992 году на защиту города, села и всей республики ополченцами пошли 120 жителей села, 10 из них погибли.

Протягайловка богата людьми с трудовыми традициями. Среди них есть моряки, летчики, врачи, учителя, железнодорожники, скульптор, художники, артисты и другие. Многие жители села отмечены высокими правительственными наградами за свой труд в сельском хозяйстве и промышленности.

Славится Протягайловка своими предприятиями – агрофирмой «Дружба», ООО «Карди» (производство колбасных изделий), ООО «Флора» (кондитерские изделия), ООО «Рилла» (рыбная продукция), ООО «Алма» (прогулочная детская обувь).