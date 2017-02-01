СОВЕТЫ ДОКТОРА

Настроение на нуле, а вялость и разбитость стали вашими постоянными спутниками? В принципе, ничего удивительного в этом нет. Недостаток солнечного света и затяжная зима прямым образом влияют на человека в физическом, умственном и эмоциональном планах.

Чтобы взбодрить организм и повысить жизненный тонус, следуем простым советам:

Утренняя зарядка или несколько физических упражнений. Десятиминутная зарядка поможет проснуться и разогнать кровь по телу. В идеале – завершить её контрастным душем. Правильное питание. Залог здорового организма и отличного настроения – полезная пища. Включите в свой рацион нежирное мясо, рыбу морскую и жирную, потому что именно в ней много витамина D и полиненасыщенных жирных кислот. Прекрасно подойдут лосось, скумбрия, сардины и сельдь. Молочные продукты: выбираем творог и твердые сорта сыра. Творог богат кальцием и белком. А в сыре аминокислоты тирамин и тироксин поднимают тонус организма. Овощи: морковь – стимулирует обмен веществ в мозге. Употреблять ее нужно с маслом для усвоения бета-каротина. Свекла, лук, капуста положительно влияют на нервную деятельность и способствуют выведению шлаков из организма. Фрукты: бананы – содержат серотонин, «гормон счастья». Яблоки и темный виноград снимают беспокойство и помогают сосредоточиться. Антистрессовые каши – овсяная и гречневая. Орехи и семечки – снимают угнетение, вялость и напряжение, а также укрепляют нервную систему. Морепродукты: морская капуста – прямо-таки таблица Менделеева. Креветки, кальмары, мидии – содержат микроэлементы и высококачественный белок. Ароматные специи. Многие из них благотворным образом влияют на организм. Например, имбирь ускоряет микроциркуляцию крови и за счёт этого тонизирует, восстанавливает скорость реакций, ускоряет вывод токсинов. Куркума избавляет от бессонницы и способствует очищению организма. Кумин, кориандр, чёрная горчица и чёрный перец также тонизируют и улучшают память. Прогулки на свежем воздухе. Не стоит пренебрегать этим пунктом. Не ленитесь!

А ещё улыбайтесь как можно чаще!

Будьте здоровы!