РЕЦЕПТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ГОДАМИ

«Масленица яркая в гости к нам пришла, блинчики, оладушки жарить уж пора».

Традиционно на Руси Масленица считалась одним из самых веселых и долгожданных праздников. В этом году масленичная неделя будет длиться с 20 по 26 февраля. Предлагаем узнать, какими блинами и десертами потчевали своих гостей наши прабабушки 100 лет назад. А поможет нам в этом поваренная книга Е. Малоховской и заместитель директора техникума коммерции Марина Агаки.

Блины царскiе

Взять 500 граммов сливок или молока (высокой жирности) и 250 граммов муки, всё размешать. Затем вскипятить, постоянно помешивая. Поставить в холодную воду или на лед и, постоянно помешивая в одну сторону, остудить. Добавить 250 граммов растопленного сливочного масла, 5-6 желтков и четверть стакана сахара в остуженное тесто. Снова хорошо перемешать в одну сторону. Мешая, добавить полстакана взбитых сливок (жирность 20-25%), пол-ложки померанцевой воды (это настойка из цитрусовых плодов), можно заменить фруктовой эссенцией. Печь блины на сковороде, с двух сторон, каждый блин обильно смазывать сливочным маслом.

Блины морковные

Очистите 15 штук хорошей моркови, измельчите и сварите в молоке. Затем протрите её через сито. Добавьте немного сливочного масла, 200 г манной крупы; дайте остыть и после чего добавьте 10 желтков и столько же белков, взбитых в пену, 25 г сахарной пудры, слегка посолите. Хорошо перемешайте и выпекайте блины на сковороде.

Блины съ ветчиною

Для этого рецепта подойдет обычное блинное тесто. Начинка: взять 200 г копченой или вареной ветчины, мелко порубить её. Во время жарки сыпать на сковороду ветчину, потом наливать блинное тесто. Получаются блины с припеком. Вместо ветчины можно использовать сырые яблоки, нарезанные тонкими ломтиками, сырую тыкву, жареный картофель.

Пудингъ шоколадный

Взять стакан сливок или хорошего цельного молока, две ложки сливочного масла и полстакана муки, довести до кипения. Помешивая, всыпать 2 ложки сахара, одну или полторы ложки тертого шоколада, немного толченой гвоздики или ванилина, дать закипеть. Когда остынет, добавить 3-4 желтка и столько же взбитых белков, перемешать, выложить массу в форму, смазанную маслом, и запекать в духовке в течение 20-30 минут при температуре 200 градусов. Можно готовить пудинг и на водяной бане. Подавать со сливками.