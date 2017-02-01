НАПИШИ ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Завершилась совместная акция ГУП «Почта Приднестровья» и ГУ «Приднестровская газета». На призыв написать романтическое письмо откликнулись люди разного возраста из всех уголков республики. В адрес редакции газеты «Приднестровье» пришло больше сорока писем. А победителем стала тираспольчанка Ирина Терехова, чье письмо мы и публикуем сегодня.

Смысл жизни

Просыпаюсь и слышу, как ты тихонько посапываешь рядом. Встаю приготовить тебе завтрак. Сил почти нет, но я так хочу, чтоб твой день начался с горячей яичницы. Ведь ты так ее любишь.

В дверь раздается звонок. Это соседская девчушка Алиса, опять принесла нам фрукты.

– Проходи, маленькая, на кухню, я жарю яичницу. Ты, кстати, не голодная?

Алиса отрицательно мотнула головой и села за стол.

– Бабушка Нина, а расскажете, как вы с дедом Федей познакомились?

И я начала… Про то, когда ты был еще не дедом Федей, а сержантом Колесниковым. Как я, напуганная девчонка, старше Алиски лет максимум на пять, зашивала твой живот, продырявленный осколком гранаты. Про то, как ты бегал ко мне тайком. Как мы договорились обязательно встретиться после войны. В 1945-м ты стоял с медным колечком перед моим порогом. Потом ты, конечно, подарил мне золотое, но тогда я была счастлива и за проволочку, заботливо намотанную тобой на мой безымянный палец.

Я рассказала Алисе и про то, как мы боролись вдвоем против целого мира. Как тебя отправили за полярный круг, и я, оставив родных, поехала за тобой. Как потом мы вернулись домой и хоронили моих родителей. Мне было так тяжело временами, но ты всегда держал меня за руку. Мы столько всего пережили, дорогой. Помнишь, доктор сказал, что у меня не будет детей? Но ты все равно остался со мной, хоть и всю жизнь мечтал о доченьке. Мы абсолютно все делали вместе. Иногда казалось, что я знаю тебя с самого детства. Как же я счастлива, что до сих пор могу тебя обнять! Единственное, о чем я грущу, так это то, что зрение мое совсем ухудшилось, и я больше не могу видеть родные черты. Но я глажу тебя руками по щекам и ощущаю твою красоту. Красоту, которая сохранилась в твои почти девяносто лет!

Для меня каждый день как праздник. Ведь я провожу его с тобой! Думаю, что не дожила бы до этого возраста, если бы не твоя поддержка. Смело могу сказать: я жива только благодаря тебе!

Я заплакала, и Алиска встала, чтоб вытереть мне слезы. Какая чудесная девочка! Почему ее родители не могут любить так же, как мы? Алиска никогда не видела папу. Но она может всегда пообщаться с тобой. Ты же всегда мечтал о доченьке. Вот такой милый светловолосый подарочек нам на старость лет…

Алиске пора бежать. Я даю ей немного конфет, которые всегда покупаю для нее. Она убегает.

Я снимаю яичницу с плиты, наощупь добираюсь до спальни.

– Завтрак готов, дорогой!

И пусть я почти не вижу твое лицо, но сердцем чувствую, что ты улыбаешься мне. Ты медленно встаешь с кровати и гладишь меня по голове.

– Спасибо, родная!

Я живу ради этих моментов. Ты – смысл моей жизни.

Ирина Терехова.