НА БАТАРЕЕ БЫЛИ СПЛОШЬ ДЕВЧОНКИ

Основательнице Дубоссарского краеведческого музея, ветерану Великой Отечественной войны Наталии Михайловне Курасовой исполнилось 95 лет.

Родом она из Ярославля. После окончания Великой Отечественной вместе с супругом переехала в Молдавию, в Дубоссары, город, ставший второй родиной. Наталия Михайловна – яркая и незаурядная личность. Несмотря на возраст и серьёзные жизненные испытания, она остаётся оптимистом. Именно эти качества в 1968 году помогли ей организовать в Дубоссарах первый музей. Под руководством Наталии Михайловны на территории Дубоссарского района были проведены две масштабные операции по поиску героев Великой Отечественной войны, погибших при освобождении города в 1944 году. Руководитель первого дубоссарского музея и сама прошла дорогами войны. Помогала раненым советским военным в госпиталях, служила зенитчицей в зенитно-артиллерийском Ярославском полку, была топографом. Великую Победу Наталия Курасова встретила в Вене. У неё много наград, среди которых орден Отечественной войны II степени.