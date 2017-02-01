Работа ММЗ будет прозрачной и направленной на благо завода и его трудового коллектива

Вопросы деятельности Молдавского металлургического завода обсудили в Правительстве. Премьер-министр Александр Мартынов провел рабочее совещание с участием руководства предприятия, а также министерства экономического развития.

В начале встречи глава Правительства особо подчеркнул, что ММЗ играет важную роль для экономики Приднестровья. «Это системообразующее предприятие, от которого зависят валютные поступления в республику, наполняемость бюджета. Поэтому для Приднестровья работа завода имеет важнейшее значение», – отметил Александр Мартынов.

В ходе совещания генеральный директор ММЗ Сергей Корнев проинформировал о планах завода. Так, на сегодняшний день уже проведен ряд переговоров, в рамках которых обозначена стабильность осуществления поставок лома от разных поставщиков. По словам гендиректора, параллельно проведена работа и по поставкам ферросплавов.

Как отметили на встрече, в прошлом году деятельность завода была неритмичной. Предполагается, что до конца года работа предприятия будет постоянной с плановыми остановками на техническое обслуживание и ремонт. «Будем выходить на плановый режим, а не тот, который был в 2015-2016 годах», – пояснил генеральный директор ММЗ.

Министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что совместно с представителями ММЗ была проведена масштабная работа по подготовке бизнес-плана. В ходе нее рассматривали несколько вариантов, остановились на проекте, который будет обеспечивать и ритмичную загрузку, и развитие завода.

«Наш бизнес-план позволит привести завод в рабочее состояние, будет обеспечена загрузка завода и его мощностей, реализация продукции, достаточно будет сырья для функционирования завода. И он будет работать достаточно эффективно», – подчеркнул Сергей Оболоник.

В ходе диалога Александр Мартынов обозначил, что со стороны государства необходимо оказать существенную поддержку Молдавскому металлургическому заводу и создать все условия для того, чтобы он работал стабильно. При этом премьер обозначил, что ситуация, когда вокруг завода работали серые непрозрачные схемы, не должна повториться.

«Это наше принципиальное условие. Самое главное – все денежные средства должны возвращаться на завод, использоваться для его развития, а не оседать на иных счетах», – резюмировал глава Правительства. Он также выразил уверенность, что дальнейшая работа ММЗ будет прозрачной и направленной на благо завода и его трудового коллектива.

Фото: http://gov-pmr.org