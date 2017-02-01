Наследники славных деяний предков

Военнослужащие спецподразделений, бойцы силовых структур, а также совсем юные защитники Отечества – воспитанники республиканской кадетской школы стали участниками традиционного военно-спортивного праздника на столичном стадионе.

В показательных выступлениях и соревнованиях были задействованы представители Объединенной группы российских войск в Приднестровье.

В высшей степени символична самая первая команда, прозвучавшая на стадионе: «Под знамя Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации – смирно!». Показательны и два последовательно исполненных музыкантами военного оркестра гимнов – Приднестровья и России.

Бойцы частей специального назначения министерства обороны, МВД и МГБ ПМР, военнослужащие ОГРВ продемонстрировали навыки владения холодным и огнестрельным оружием, приемы из арсенала рукопашного боя, тактические действия по задержанию контрабандистов, нарушителей границы, освобождению заложников, предотвращению покушения на первое лицо государства, борьбе с организованной преступностью, отражению нападения на миротворческий пост. Блестящую выучку показала Рота почетного караула.

Особенно запомнилась зрителям инсценированная спецоперация российских военных, развернувших на стадионе полномасштабную боевую операцию (с применением крупнокалиберного оружия, бронетехники и спецсредств) по уничтожению бандформирования, захватившего миротворческий пост.

Соревновательная часть включала элементы военизированной эстафеты: бег в экипировке, стрельбу, метание гранаты. Померялись силами спецназовцы и в перетягивании каната, в исполнении строевой песни.

Состязания, требовавшие максимального напряжения сил участников, вызвали бурю эмоций у зрителей. Поскольку на трибунах было множество представителей всех названных структур, понятно, что каждый болел за свое спецподразделение. Но радовались успеху всех без исключения, ведь всё это наши защитники. Итог для многих оказался неожиданным. Было нарушено многолетнее лидерство силовиков министерства внутренних дел. На сей раз переходящий кубок достался армейскому спецназу. Второе место заняли пограничники, третье – бойцы СМВЧ МВД ПМР, четвертыми стали российские военные.

Награды победителям и наиболее отличившимся участникам выступлений были вручены Президентом Вадимом Красносельским, первым Президентом Игорем Смирновым, ветеранами силовых структур.

Глава государства Вадим Красносельский поздравил всех участников спортивного праздника с наступающим Днем защитника Отечества, пожелал успехов в учебе, тренировочной и профессиональной деятельности. «В сегодняшнем соревновании не было проигравших, – сказал Президент. – Все показали высокий уровень боевой подготовки, и, надеюсь, эти славные традиции будут продолжены».

Обращаясь к военнослужащим и зрителям, Главнокомандующий Вооруженными силами республики Вадим Красносельский обратил внимание на две знаковые даты, которые отмечает Приднестровье в этом году. Это 225 лет вхождению Приднестровья в состав России и 25 лет миротворческой миссии РФ на берегах Днестра. По словам главы государства, даты эти оказались связанными не случайно. Российские миротворцы унаследовали «лучшие традиции своих отцов и дедов по поддержанию мира на приднестровской земле». Защитники Приднестровья, уроженцы нашего края, также являются наследниками славных деяний предков – в 1992 году они отстояли Приднестровье перед лицом многократно превосходящих сил агрессора, дав российским военным возможность начать миротворческую миссию, успешно продолжающуюся все эти годы.

По словам первого Президента ПМР Игоря Смирнова, Россия испокон веку выполняет миротворческую роль. Поэтому русский воин – это миротворец по самой своей сути, тот, кто не просто воюет, а несет на своих плечах ответственность за судьбу мира.

Ветеран Вооруженных сил, подполковник в отставке Валерий Глазков выразил уверенность, что представители старших поколений передали дело защиты Родины в надежные руки, и, если понадобится, наши воины достойно справятся с поставленной боевой задачей, остановив агрессора, подобно тому, как это уже не раз было в отечественной истории.

Николай Феч.

Фото: http://president.gospmr.org/