Довыборы в Верховный Cовет обещают быть жаркими

2 апреля в Приднестровье пройдут довыборы в Верховный Совет.

На пять освободившихся в парламенте мест претендует 13 кандидатов. Из них к началу заседания 18 февраля Центральной избирательной комиссии процедуру регистрации прошли трое. На момент сдачи этого номера «Приднестровья» в набор было уже пять зарегистрированных претендентов на депутатские мандаты.

Также должны быть избраны депутаты в местные Советы по девяти округам: по двум – в Бендерах, по четырём – в Тирасполе, двум – в Слободзейском районе и одному в Рыбницком. На каждом из них есть выдвинувшиеся кандидаты – от одного до трёх в зависимости от округа. Зарегистрированы пятеро из семнадцати претендентов.

Наибольшая конкуренция на довыборах в Верховный Совет наблюдается на избирательном округе № 24 «Ближнехуторской». Там на место в парламенте претендует пять человек. Причём есть уже один отказ в регистрации. О его причинах в начале заседания Центризбиркома рассказала его председатель Елена Городецкая. Речь идёт о недавно баллотировавшейся на пост Президента ПМР Ирине Василакий, которая на сей раз выдвинула свою кандидатуру на освободившееся в 24-м округе место в парламенте. «Решение было совершенно объективным, потому что, с учётом недостоверных, представлено менее положенных 2% подписей от списочного состава избирателей по данному округу», – прокомментировала отказ в регистрации председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая. При этом она подчеркнула, что кандидат повторно сдала подписные листы с «запасом». Они уже проходят проверку.

Также на заседании была рассмотрена жалоба на действия окружной избирательной комиссии баллотирующегося в Верховный Совет по округу №31 «Парканский» Степана Поповского. Окружком предписал ему либо изменить запись в поданных в комиссию биографических данных, либо пройти процедуру нострификации диплома. В своей биографии кандидат указал, что имеет два высших образования. Первый диплом он получил в советские времена, а, следовательно, по законодательству его нострифицировать не надо. Второй же – об окончании Молдавского государственного университета в 2008 году – по мнению окружной избирательной комиссии, Степану Поповскому необходимо было заверить в министерстве просвещения ПМР. Кандидат отказался выполнять предписания комиссии. На заседании ЦИК он присутствовать не смог, но уведомил Центризбирком, что намерен в случае, если решение будет принято не в его пользу, обжаловать его в судебном порядке. Все члены Центральной избирательной комиссии сошлись во мнении в обоснованности доводов окружного избиркома.

Кроме рассмотрения этой жалобы в повестку дня был внесён ещё один вопрос. В одном из прошлых номеров наша газета уже рассказывала о том, что в этом году представители Центризбиркома ПМР примут участие в качестве наблюдателей на президентских выборах в Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Недавно в адрес ЦИК поступило приглашение и об участии в мониторинге парламентских выборов в Абхазии, намеченных на 12 марта. Причём особо подчёркивалось, что в связи со сложной политической обстановкой в братской стране, которая, как указывалось, сходна с той, какая была в преддверии прошлогодних президентских выборов в Приднестровье, желательно, чтобы Центральную избирательную комиссию ПМР представляла её председатель. Данная кандидатура была единогласно поддержана на заседании ЦИК Приднестровья.

Пользуясь случаем, глава Центризбиркома сообщила остальным членам комиссии о своей недавней рабочей поездке в Москву, где у неё было несколько встреч с российскими коллегами. В частности, руководитель ЦИК Приднестровья отметила: «Мы обсудили с Василием Николаевичем Лихачёвым, который отвечает в ЦИК РФ за международное сотрудничество, опыт, который получили во время проведения выборов в Госдуму Российской Федерации. Вы знаете, что мы сталкивались с некоторыми проблемами, имеющимися в российском федеральном законодательстве, которые представляют определённые трудности при проведении выборов за пределами России. Эти препятствия необходимо устранять. Соответствующую аналитику мы направим в адрес Центризбиркома РФ». Особо Елена Городецкая подчеркнула, что 25% всех россиян, принявших участие за рубежом в прошлогодних думских выборах, проголосовали именно на территории нашей республики. Председатель ЦИК ПМР сообщила, что удалось достичь предварительной договорённости о продолжении оказания приднестровскому Центризбиркому методологической и консультативной помощи в организации и проведении выборов.

КИРИЛЛ НЕФЕДОВ.