Каменка небольшая, а заботы…

Каменский район – это 22 тысячи человек: сам город и 21 сельское поселение. В некоторых из них, к примеру, в Новой Окнице, проживает с десяток крестьян. Есть села, которые сиротливо прижались к скалам и одиноко раскинулись в живописных долинах вдали от дорог… Но и там течет жизнь. Гость редакции – глава государственной администрации Владимир Бычков – делится заботами и проблемами сегодняшнего и завтрашнего дня города и района.

Район дотационный, и одна из главных задач – наполняемость местного бюджета. За счет чего? Над этим как раз и работаем. Будет разработан конкретный план развития на год. Для этого создали рабочую группу из числа специалистов, общественников, скрупулезно выявляем имеющиеся резервы. У нас, надо сказать, не так много предприятий-производителей. Один из них – консервный завод. Трудовой коллектив его сложился давно, казалось бы, мощности производственные во многом использованы, и экономическими рычагами знают, как руководствоваться, тем не менее есть над чем еще работать. На заводе планируется увеличить выпуск продукции, которая без преувеличения пользуется доброй славой. И над ассортиментом консервации думают. В этом году начнут вырабатывать новые натуральные соки, джемы, компоты, маринованные грибы. Будет установлена современная мини-линия с двумя автоклавами. Решаем проблемы отправки нашей продукции в Россию. В прошлом году у нас это получалось, и неплохо. Несмотря на все политические и экономические препоны, за рубеж ушли тысячи банок зеленого горошка, кукурузы, натуральных соков.

Такие же задачи решает и коллектив МУП «Гарант-сервис», занятый производством газированной и сладкой воды, а также шипучих вин. Хорошие результаты в работе показывает трудовой коллектив единственного в районе, да и в республике колхоза «Путь Ленина», которым руководит Михаил Пеньковский, как бы доказывая времени и обществу, что такая, давно проверенная, форма хозяйствования эффективна и сегодня. Традиционно по-ударному трудятся коллективы ООО «Левада сервис», возлавляемого Инной Гадияк, ООО «Калина» Галины Бабчинецкой и ООО «Колос» Олега Наричука.

Другой наш, по местному значению, важный налогоплательщик – это санаторий «Днестр». Кризис в экономике, политические события на Украине не смогли не повлиять на его работу. Резко уменьшилось число отдыхающих из России. С этим смириться не можем и вместе с руководством санатория ищем пути выхода. Поделюсь одним из вариантов. Нам предоставляется возможным за счет средств соцстрахования предоставлять льготные путевки для оздоровления работающим, что нами уже обговорено с минсоцзащиты. Активнее займемся привлечением отдыхающих из Молдовы.

В Год предпринимателя ожидаем подъема экономики. Бизнес в городе и районе представлен десятками активных обществ с ограниченной ответственностью, производственно-сельскохозяйственных кооперативов, фирм… С удовольствием назову их. Это кооператив «Подойма» Владимира Теслюка, крестьянско-фермерские хозяйства Натальи Кисничан, Натальи Постики, Анатолия Сердуня, Олега Бурлаки, «Н.С. Люкс» Надежды Константинеску, «Империя» и «Спорт-круз» Сергея Лупашко, фирма по ремонту электрооборудования и бытовых приборов Геннадия Шеремета и многие другие. Они кормят людей, производят продукцию, выполняют многочисленные услуги. Надеемся, что их производственная и коммерческая деятельность активизируется, казна будет пополняться новыми вложениями. Но и от новичков, вступивших в отряд бизнесменов, ожидаем весомого слова.

Многие наши предприниматели известны далеко за пределами Каменки. И их имена назову. Александр Иванович Лутий из Валя-Адынке. Человек серьезно занимается выращиванием саженцев фруктовых деревьев, дикорастущих кустарников и роз. Прихода весны, а вместе с ней высадки саженцев ждут хозяйства Дубоссарского, Слободзейского, Григориопольского районов, многие частники. Розы Лутия украшают улицы и парки Тирасполя, Бендер, Рыбницы… И еще с удовольствием приведу имя другого, молодого уже предпринимателя – Людмилы Безеде, хозяйки салона красоты «Престиж». В нем нашли работу пять мастериц, что немаловажно, и их услуги высоко ценят в городе.

Понимаю, больше внимания нужно уделять тем, кто имеет собственное подворье и работает на себя. Они держат скотину, птицу, выращивают овощи, фрукты и этим живут. Но в другой раз случается так, что они не могут реализовать излишки продукции, к примеру, из-за отсутствия транспорта, а помощь со стороны местных властей не оказывается. Привыкли еще рассуждать так: твои дела – твои заботы. В этом плане надо хорошенько подумать и руководству того же консервного завода: правильная организация заготовки сельхозсырья от населения поможет убить двух зайцев.

Я не первый говорю о том, что Каменку сам Бог велел считать городом-курортом и туризма, маленькой Швейцарией. Такой девственной природой, историей не каждый город и край может похвастать. Стоишь у бывшей усадьбы княгини Трубецкой и мысленно представляешь, как она прогуливалась по тенистой аллее тогда молодого еще парка. А таинственная беседка над виноградными террасами, разбитыми по примеру итальянцев… Она и сейчас притягивает к себе местных и приезжих! Сюда любил приходить генерал Витгенштейн, глядя с гористого склона на полюбившуюся раз и навсегда Каменку. Сколько у нас в городах туристических фирм, и все они зовут нас в Турцию, Израиль… Школы из года в год пропагандируют памятные места Одессы, Кишинева… Только Каменка остается без внимания. И мы слабо заявляем о себе. У нас нет конкретной туристической программы, которая бы включала в себя должную инфраструктуру: и гостеприимство, и удобное размещение, и разнообразное питание, включая национальные блюда, и экскурсионное обеспечение с посещением наших исторических и современных достопримечательностей. И семейный отдых с детьми можно организовать: рыбалку, пикники в лесу и на Днестре, спортивные игры…

Человек живет трудом. Но и социальные блага для него не менее важны. Вопросы, связанные с повышением жизненного уровня людей, улучшением медицинского обслуживания, не перестают быть главными в деятельности госадминистрации и райсовета народных депутатов. У нас много пенсионеров (каждый третий от общего числа населения), а значит работы прибавляется. Вовремя выдать пенсии, следить за правильностью предоставления льгот и их пользованием – все это писаные законы. Но есть и неписаные, такие, как заготовка топлива на зиму, снабжение продуктовыми наборами, бесплатная или льготная установка проводного телефона… Спектр таких услуг будем стараться расширять.

Думаем и о молодежи. Как добиться того, чтобы ребята не уезжали из родного края? Вопрос не из простых. Одними лозунгами и призывами их не остановишь. Да этого и делать не нужно. Изменение жизни в городе и селе разрешит вопрос. Меня это очень волнует. С момента назнач1ения уже около 50 человек, побывав на приеме, просили помочь в трудоустройстве.

Благоустройство, строительство жилья, места в детских садах, возможность получить профильное образование, организация досуга и, конечно же, появление рабочих мест – все это стимулы для того, чтобы остаться жить на своей земле. Недавно встретился с каменчанином, который приехал домой в отпуск. Он восторженно говорил о том, как был удивлен, когда увидел отремонтированную школу с окнами-пакетами и Дом культуры с электроподсветкой, новые супермаркеты «Шериф и «Хайтек», благоустроенный рынок и центральную улицу, обновленный парк с современными скамейками и фонарями, сетью Wi-Fi… Я убежден, что сделаем еще больше, мы ведь этого очень хотим.

Записал АЛЕКСАНДР АТЛАНТ.