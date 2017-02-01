Под знаком качества

ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» принял участие в VIII Международном смотре качества кондитерских изделий «Инновации и традиции», который проходил в Москве с 12 по 15 февраля.

Стоит отметить, что участие в подобных конкурсах стало уже традицией для Тираспольского предприятия. Специалисты регулярно повышают профессиональный уровень, выезжая на смотры и конференции, привозят свежие идеи и перенимают положительный опыт соседей.

Основная цель мероприятия «Инновации и традиции» – оценка уровня качества кондитерских изделий и новых разработок, анализ тенденций в развитии ассортимента, повышение конкурентоспособности кондитерских изделий. В числе организаторов смотра – министерство сельского хозяйства РФ и Международная промышленная академия.

На строгий суд конкурсной комиссии Тираспольский хлебокомбинат представил 13 видов продукции, 11 из которых были удостоены наград – 7 золотых и 4 бронзовых медалей. Дипломом I степени отмечены печенье «Сюрприз», «Американо ванильное», «Кукурузное», «Американо шоколадное», «Овсяное», вафли «Шоколадные глазированные» и кекс «Toffeecake». Бронзовыми призерами стали кексы «Cappucinocake», «Чайный», маффины «Абрикосовые» и пряник «С начинкой». Большинство представленных позиций – уже знакомые приднестровцам лакомства, однако абсолютная новинка этого года – кекс «Toffeecake» – покорил судей и завоевал золотую медаль.

Заместитель директора по коммерции ЗАО «ТХК» Павел Цыганаш сообщил, что в рамках смотра качества приднестровская делегация приняла участие и в международной конференции «Кондитерские изделия ХХI века», в ходе которой обсуждалось современное состояние и перспективы развития кондитерской промышленности в странах Евразийского экономического союза и за рубежом. «Мероприятие – это прекрасная возможность не только повысить квалификацию, посетив различные мастер-классы и семинары, но и обменяться опытом с российскими и зарубежными производителями (кстати, их на конкурсе было более 40), наладить деловые контакты с поставщиками», – подчеркнул замдиректора.

ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» официально входит в «Российский союз хлебопекарной промышленности», неоднократно награждён дипломами «Лучший товар» в номинациях «Мучные, хлебобулочные и кондитерские изделия», «Безалкогольные напитки» республиканского конкурса «Приднестровское качество», проводимого Торгово-промышленной палатой Приднестровья. Удостоен дипломов республиканского конкурса «Лучшее промышленное предприятие» в номинации «Сохранение традиций, высокое качество выпускаемой продукции», а также получил диплом I и II степени на IX Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», проводимом в Москве.

ИРИНА КРУГЛОВА.

г. Тирасполь.