«Куба – любовь моя»

В Рыбницком музее боевой славы открылась выставка, посвященная воинам-интернационалистам, которые проходили службу на Кубе в шестидесятых-девяностых годах прошлого века.

В экспозиции представлены личные вещи, принадлежащие воину-интернационалисту, рыбничанину Владимиру Макушинскому: флаг Кубы с автографами воинов-интернационалистов, военная форма, берет, кубинская сигара, армейские фотографии, коллекция марок о Кубе. На выставке также представлена книга воина-интернационалиста, известного приднестровского писателя и журналиста Никандра Елагина «С возвращением, Куба!».

Первыми посетителями экспозиции стали военнослужащие одной из частей Рыбницкого гарнизона. С большим вниманием восприняли посетители воспоминания бывших воинов-интернационалистов, которым довелось служить на Кубе, об армейских товарищах.

Заведующая музеем Екатерина Беспалько поблагодарила ветеранов за содержательный рассказ и сотрудничество с музеем, которое, по словам гостей, будет продолжено: на днях выставка пополнится новыми экспонатами и продлится до конца марта.

ДИНА ЛИСТЮГИНА.

г. Рыбница.