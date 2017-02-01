Культурой править – самому примером быть

Редкий житель Карагаша не знает дядю Гришу. Да таких, наверное, и нет. Все знают Григория Леонидовича Зупко.

На нем лежит большая ответственность: он отвечает за культурную жизнь села, возглавляет местный Дом культуры. Руководить таким масштабным, по сельским меркам, объектом непросто, но если есть призвание, то и дело спорится.

Жизненный путь Григорий Леонидович связал с творчеством и культурой еще в юности, когда решил поступать в Тираспольское музыкальное училище, где выучился на музыканта-народника по классу цимбал (сегодня редко можно встретить человека, играющего на таком инструменте). Кроме того, Григорий Леонидович играет на гитаре, флейте, кларнете, фортепиано. К тому же он отменно поет. Про таких людей говорят: «Если человек талантлив, он талантлив во всем».

Сразу после окончания училища в 1974 году его направили в Карагаш руководить вокально-инструментальным ансамблем. Спустя годы и проделав большую культурно-просветительскую работу в селе, он был утвержден в должности директора Дома культуры. С момента назначения на этот пост и по сей день Григорий Леонидович не перестает совершенствовать работу «храма» культуры вопреки многим трудностям. На протяжении многих лет местный клуб находился в плачевном состоянии. Однако заботливый руководитель участвовал в республиканском конкурсе и выиграл тендер на реставрацию Дома культуры. Даже в период реставрации клуб под руководством Зупко не прекращал ни на день работу. Продолжали действовать детские кружки и секции (танцевальные, вокальные), проводились различные мероприятия. Говоря другими словами, руки у директора не опустились. «Было приложено немало усилий, пришлось разбираться во всех строительных делах: и в проведении отопления, и в водоотведении, и в наладке света…А в системе отопления разобрался настолько, что и оператором в котельной смогу работать…» – улыбаясь, говорит Зупко.

После реставрации жизнь ДК стала еще ярче: только за один год под руководством Зупко несколько музыкальных и танцевальных коллективов вышли на республиканский уровень и получили звание народных и образцовых коллективов. Благодаря предприимчивости руководителя удалось выйти на связь со спонсором. Так, в Доме культуры бесплатно стали регулярно демонстрироваться кинофильмы на большом экране. В организацию досуга сельчан Григорий Леонидович вкладывает всю душу и силы.

Слушаешь Григория Леонидовича и понимаешь, что планов у него немало. «В первую очередь хотелось бы вывести танцевальный ансамбль на международный уровень, оборудовать хореографический класс, приобрести новое музыкальное оборудование…» – это лишь несколько задумок, которые Григорий Леонидович без сомнения хочет реализовать. Ведь если у человека лежит душа к делу, то и средства, и возможности найдутся!

ВЛАДА БАЦАНОВА.

Слободзейский район, с. Карагаш.