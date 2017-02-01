Кадетские старты

Традиционные соревнования проводятся среди юношей и девушек кадетского корпуса русско-молдавской школы села Красный Виноградарь.

В этом году спортивное мероприятие посвящено Дню защитника Отечества, 26-летию образования ДКО ЧКВ и 28-летию вывода советских войск из Афганистана. Организаторами стартов стали Дубоссарский казачий округ ЧКВ и казачья станица «Шувакинская», расположенная на территории Красновиноградарского сельского Совета. Как рассказал главный судья Олег Гиря, соревнования очень популярны среди кадетов – учащихся школы. Сегодня в школе уже работают преподаватели, которые в свое время и сами принимали участие в «Кадетских стартах». При отборе кадетов в команды учитываются их успехи, дисциплина. Это хороший стимул. «Каждый год мы вносим что-то новое в организацию эстафет, учитывая все пожелания их участников», – говорит Олег Гиря. Соревновались три команды – «Силачи», «220 V» и «Забияки» – в двенадцати видах эстафет. По решению жюри, первое место заняла команда «220 V», второе место разделили команды «Силачи» и «Забияки». Все награждены почетными грамотами администрации села, ДКО ЧКВ и призами.

Как отметил глава администрации села Красный Виноградарь Анатолий Лунгу, кадеты воспитываются в лучших традициях казачества, всегда с большим удовольствием принимают участие в спортивных мероприятиях.

Директор русско-молдавской школы села Красный Виноградарь Мария Ревенко выразила благодарность Анатолию Лунгу как атаману станицы «Шувакинская» за постоянную помощь и поддержку. Уже в нынешнем году для занятий спортом казаки станицы приобрели для школы баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастические скакалки и бадминтон.

ИННА ВЛАДА.

г. Дубоссары.