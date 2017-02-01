В курсе всех новинок

Выпускники кафедры декоративно-прикладного искусства Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко открыли в Каменке выставку, в рамках которой демонстрируют возможности дизайнерского искусства.

Здесь представлены дизайн-проекты интерьеров, изделия из кожи и папье-маше, портреты, оригинально украшенные предметы быта, проекты реконструкции и реставрации мебели…

Первыми посетителями экспозиции стали работники культуры и образования, жители города и его гости, ученики городских школ и политехнического техникума имени Героя Советского Союза И. Солтыса.

Выставка будет демонстрироваться до 20 марта, приобщая каменчан к прекрасному, а, судя по реакции молодых посетителей – выпускников школ, многим из них она может оказать неоценимую помощь в выборе будущей профессии.

АГРИППИНА ЛУКАШ.

г. Каменка.